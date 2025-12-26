Video: Metro de Bogotá fue visto por primera vez rodando en la ciudad

El 26 de diciembre del 2025 Bogotá recibió un regalo de Navidad, que la ciudad esperaba desde hace décadas. En el patio taller de Bosa, el metro realizó su primer recorrido, de 905 metros, en medio de pruebas eléctricas.

Se conoció que al interior de uno de los vagones del tren iba el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, en un desplazamiento que pasará a la historia.

Noticia en desarrollo…