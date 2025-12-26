CANAL RCN
Colombia Video

Video: Metro de Bogotá fue visto por primera vez rodando en la ciudad

Al interior de uno de sus vagones iba el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán.

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
11:59 a. m.
El 26 de diciembre del 2025 Bogotá recibió un regalo de Navidad, que la ciudad esperaba desde hace décadas. En el patio taller de Bosa, el metro realizó su primer recorrido, de 905 metros, en medio de pruebas eléctricas.

Se conoció que al interior de uno de los vagones del tren iba el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, en un desplazamiento que pasará a la historia.

Noticia en desarrollo…

