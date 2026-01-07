CANAL RCN
Estudiante de intercambio alemán fue asesinado en medio de un robo en La Guajira

Según las autoridades, intentó escapar en su moto, pero el vehículo no respondió.

enero 07 de 2026
07:59 p. m.
Un viaje a Maicao, La Guajira, terminó siendo el último, en vida, del estudiante de intercambio alemán Leif Elxnat, que se encontraba en el país para cursar un semestre en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, mejorar su dominio del español y conectar con la cultura latinoamericana.

Ocurrió en el kilómetro 56 de la vía que conduce del municipio de Uribia al cruce de cuatro vías en Maicao. Según las autoridades, el joven fue abordado por sujetos armados que estaban detrás de su motocicleta.

Asustado trató de huir, pero los asaltantes lo atacaron hasta causar su muerte. Una noticia que enluta a la comunidad académica y enciende una nueva alarma por la situación de seguridad en el departamento de La Guajira.

Las autoridades buscarán contactar a su familia, para iniciar los trámites que permitan devolver sus restos a Alemania, de donde salió con la esperanza de encontrar una Colombia distinta.

Gobernación de La Guajira ofrece una recompensa millonaria por información que conduzca a los responsables:

Tras un consejo extraordinario de seguridad la Gobernación La Guajira ofreció una recompensa por información que conduzca a la captura de los integrantes de la banda delincuencial que asesinó a Elxnat.

Así lo informaron a través de comunicado compartido en sus canales oficiales: “La Gobernación de La Guajira, a través de la Secretaría de Gobierno y en articulación con la Alcaldía de Manaure, anunció una recompensa de hasta 70 millones de pesos para quienes suministren información veraz y oportuna que permita la identificación y captura de los presuntos responsables del homicidio de Leif Elxnat, ciudadano alemán que visitaba el departamento”.

Además, en Riohacha se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para emprender acciones que ayuden a frenar el accionar de las bandas criminales que delinquen en la vía que de Riohacha va a Uribia y Maicao, en La Guajira colombiana.

