Ofrecen millonaria recompensa por sicarios que asesinaron a testigo del FBI en Medellín

Jonathan Christopher Acevedo había cumplido una condena y estaba contribuyendo en ponerle punto final a una red narcotraficante.

noviembre 22 de 2025
02:15 p. m.
Estados Unidos y Canadá anunciaron una recompensa de dos millones de dólares por información que permita capturar a los responsables del asesinato de Jonathan Christopher Acevedo, un colombo-canadiense de 42 años que era testigo clave del FBI.

El crimen fue perpetrado el 31 de enero de 2025 en un restaurante ubicado en un exclusivo centro comercial del Poblado, concretamente sobre el kilómetro 1 de la vía Las Palmas de Medellín.

Víctima era testigo del FBI: ayudaba a acabar con una red narcotraficante

Los tres sicarios que ejecutaron el asesinato ya fueron identificados gracias al sistema de videovigilancia. Las cámaras de seguridad permitieron establecer las características y la placa de la motocicleta utilizada en el ataque, así como la camioneta con la que uno de los delincuentes escapó minutos después del crimen.

Sin embargo, los responsables continúan prófugos, por lo que la recompensa asciende a más de siete mil millones de pesos por cada uno de ellos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos reveló recientemente que Acevedo era testigo federal desde 2023 y estaba proporcionando información crucial sobre una red criminal transnacional dedicada al narcotráfico desde Sudamérica hacia Norteamérica.

Cabeza de la red es un exatleta olímpico

Esta organización estaría presuntamente liderada por Ryan James Wedding, un exatleta olímpico canadiense residente en México, considerado como uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Wedding ganó reconocimiento por ser un snowboader olímpico que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, Estados Unidos.

La víctima había llegado a Colombia aproximadamente un año antes del asesinato, después de haber cumplido una condena por tráfico de drogas. Su colaboración con las autoridades estadounidenses resultó fundamental en la investigación contra Wedding y su organización criminal.

Por información que permita la ubicación y captura de este hombre, quien habría ordenado el asesinato del testigo clave, el FBI ofrece una recompensa que supera los 15 millones de dólares. Los gobiernos de Canadá y Estados Unidos trabajan en articulación con las autoridades de Medellín para esclarecer este crimen.

