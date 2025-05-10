Asesinan a sangre fría a un albanés en exclusiva zona de El Poblado, en Medellín

En horas de la tarde de este domingo 5 de octubre se registró un ataque sicarial en El Poblado de Medellín donde fue asesinado un hombre de nacionalidad albanesa.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, confirmó que el extranjero portaba documentos ecuatorianos al momento de la inspección al cadáver por parte de las autoridades.

En horas de la tarde se presentó un homicidio en la avenida de El Poblado, bajo la modalidad sicariato. Gracias a la reacción de la Policía y al seguimiento a través de cámaras de seguridad, el homicida fue capturado en Bello.

¿Quién es el albanés asesinado en El Poblado?

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, la víctima fue identificada como Artur Tushi, de 44 años.

En este mismo hecho resultó lesionada una mujer de 77 años, quien transitaba por el lugar. La adulta mayor está siendo atendida en un centro asistencial y según el reporte médico, afortunadamente, no registra lesiones de gravedad.

Minutos más tarde las autoridades lograron interceptar a un hombre de 35 años señalado de ser el autor material del crimen del ciudadano albanés. Al mismo tiempo, incautaron la moto en la que se movilizaba y el arma de fuego con la que habría disparado.

Los móviles y detalles del caso están siendo verificados en este momento en el marco de la investigación adelantada por las autoridades.

RELACIONADO Joven reveló cómo un camillero la habría abusado en el baño de un hospital en Medellín

Capturan al asesino de albanés en Bello, Antioquia

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que “mediante una reacción oportuna y articulada con el sistema de videovigilancia de Medellín y el área metropolitana, capturamos en flagrancia a una persona de 35 años, de nacionalidad venezolana, por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego”.

Se logró interceptar al victimario en el sector conocido como El Mirador, en el municipio de Bello, donde además fue incautada el arma de fuego utilizada para esta actividad y la motocicleta en la que estaba huyendo.

“A través de la Interpol hemos solicitado información a diferentes países que contribuya a su plena identificación y determinar si esta persona presenta registros o antecedentes judiciales”, indicó el comandante Castaño.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía. El hombre presenta antecedentes por los delitos de lesiones personales y porte de estupefacientes.