¿Presenta las Pruebas Saber 11? Esto es lo que debe llevar y lo que no puede ingresar, según el ICFES

Miles de estudiantes de grado 11 en Colombia se preparan para presentar las Pruebas Saber 11 este domingo 26 de julio de 2026.

RELACIONADO Icfes explica cómo funciona el nuevo modelo tarifario para las pruebas de Estado

El examen, organizado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), permite medir las competencias adquiridas durante la educación media y es uno de los requisitos más importantes para el ingreso a la educación superior. Los resultados individuales serán publicados el próximo 25 de septiembre.

Con el fin de evitar inconvenientes el día de la prueba, el Icfes ya habilitó la consulta de las citaciones, documento en el que cada estudiante podrá verificar el lugar donde presentará el examen, el horario y las recomendaciones para la jornada.

Así puede consultar la citación de las Pruebas Saber 11

Los estudiantes pueden conocer el sitio asignado ingresando al portal oficial del Icfes.

Para hacerlo deben seguir estos pasos:

Ingresar a www.icfes.gov.co.

Buscar la opción "Citaciones" en la página principal.

Seleccionar el tipo de prueba: Saber 11, Pre Saber o

Validación del Bachillerato.

Acceder a la plataforma Prisma con el tipo y número de documento.

Consultar la información de la citación, donde aparecerán el lugar, la dirección, el salón asignado y los horarios de ingreso.

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente estos datos con anticipación y planear el desplazamiento para llegar sin contratiempos al sitio de aplicación.

¿Qué debe llevar y qué está prohibido durante el examen?

El Icfes recuerda que todos los estudiantes deben presentarse con su documento de identidad original. También deberán llevar un lápiz No. 2, borrador y tajalápiz, elementos indispensables para responder la prueba.

En el caso de ciudadanos extranjeros residentes en Colombia, será válido presentar la cédula de extranjería o el Permiso por Protección Temporal acompañado del documento de identidad del país de origen.

Si se utiliza un documento digital autorizado por la Registraduría Nacional, este deberá mostrarse desde la aplicación oficial, ya que no se aceptan fotografías ni impresiones.

La entidad recomienda llegar 15 minutos antes del inicio de la jornada, programada para las 7:00 a. m., y estar atentos a las instrucciones de los jefes de salón.

Además, está prohibido ingresar o utilizar teléfonos celulares, relojes inteligentes u otros dispositivos electrónicos durante la prueba. Si el estudiante lleva alguno de estos elementos, deberá guardarlo en una bolsa de seguridad y solo podrá recuperarlo al finalizar el examen. El incumplimiento de esta norma puede ocasionar la anulación de la prueba.