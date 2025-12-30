Estudiantes hacen llamado al Gobierno para que apoyo financiero a Colfuturo se mantenga
La ministra de Ciencias confirmó que el convenio no será renovado. Por eso, más de 1.214 profesionales beneficiados en el último año solicitan mantener el programa.
Colfuturo, la entidad que durante cerca de dos décadas ha financiado hasta 50.000 dólares para que profesionales colombianos realicen estudios de posgrado en el exterior, dejará de recibir aportes del Estado tras el anuncio del Gobierno Nacional de retirar su apoyo financiero.
Gobierno Nacional anunció que no continuará brindando aportes a Colfuturo
La ministra de Ciencias confirmó que el convenio no será renovado, una decisión que ha generado preocupación entre estudiantes y egresados que se han beneficiado del programa.
Solo en el último año, más de 1.214 profesionales lograron condonaciones de sus créditos que oscilan entre el 20% y el 80%, dependiendo de las condiciones cumplidas.
Los beneficiarios del programa han manifestado su preocupación ante la medida gubernamental.
“Le ayuda el acceso a las personas a un nivel educativo muy alto. Es poder acceder a universidades que jamás hubiéramos pensado, si no tenemos un presupuesto, no tenemos un respaldo”, indicaron algunos de los beneficiados.
Los egresados que han sido beneficiados por esta entidad están solicitando activamente que el convenio se mantenga vigente.
Estudiantes hacen llamado para que convenio del Gobierno con Colfuturo se mantenga
"Hago un llamado a que se mantenga esta financiación. Creo que ha sido, es un modelo de apoyo institucional que es sostenible", manifestó uno de los profesionales que cursó estudios gracias al programa.
La preocupación se centra especialmente en el impacto que esta decisión tendrá sobre futuros profesionales.
La decisión anunciada por el Gobierno genera incertidumbre sobre el futuro de cientos de estudiantes y profesionales colombianos que aspiran a realizar estudios de posgrado en universidades internacionales de alto nivel, culminando así un programa que ha sido catalogado por sus beneficiarios como exitoso y fundamental para el desarrollo profesional y académico del país.