Donald Trump planea “tomar Cuba”: declaraciones generan tensión internacional

Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvieron a sacudir el tablero político internacional tras afirmar que sería “un honor” para su país “tomar Cuba”.

Sus palabras, pronunciadas desde la Casa Blanca, se dan en un contexto de creciente tensión diplomática, crisis energética en la isla y contactos bilaterales aún inciertos.

Durante una rueda de prensa, el mandatario aseguró que ha pensado durante años en la relación entre Washington y La Habana.

Ya sea liberarla o tomarla. Creo que podré hacer lo que quiera con ella. Son una nación muy debilitada en este momento, dijo Trump.

Estas declaraciones han sido interpretadas como una de las posturas más contundentes de su administración frente a la isla en los últimos meses, especialmente en medio de un deterioro acelerado de las condiciones internas de Cuba.

¿Donald Trump se tomará Cuba o es presión política?

Actualmente, Estados Unidos mantiene un fuerte cerco energético sobre Cuba, que ha limitado significativamente la llegada de petróleo a la isla.

En enero, Trump firmó una orden que amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. Esta situación se agravó tras la caída del suministro venezolano, lo que ha llevado a apagones masivos y a una crisis estructural en el sistema eléctrico.

En paralelo, el propio gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz Canel, ha reconocido que existen conversaciones con Washington para intentar resolver las tensiones por la vía diplomática. Sin embargo, fuentes internacionales señalan que Estados Unidos estaría presionando cambios políticos internos como condición para cualquier acuerdo.

¿Qué está pasando en Cuba y por qué crece la tensión con Trump?

El contexto interno de Cuba resulta clave para entender la magnitud del conflicto. En los últimos días, la isla ha enfrentado apagones generalizados que han afectado a millones de personas, evidenciando el deterioro de su infraestructura energética.

A esto se suma una crisis económica prolongada, escasez de alimentos y medicinas, así como protestas sociales que han aumentado la presión sobre el gobierno. La falta de combustible, agravada por sanciones y bloqueos ha sido uno de los factores determinantes.

Toda mi vida he estado oyendo hablar de Cuba y Estados Unidos. ¿Cuándo iba Estados Unidos a hacerlo? Creo que tendré el honor de tomar Cuba, afirmó.

En medio de este panorama, Trump ha reiterado que su administración está dispuesta a “hacer lo necesario” frente a Cuba, incluso mientras prioriza otros frentes internacionales como el conflicto con Irán.