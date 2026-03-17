Partidazos de la Champions League este martes 17 de marzo: se definen los clasificados

Este martes 17 de marzo la emoción de la máxima competición de clubes en Europa vuelve a tomarse la agenda futbolera con una jornada decisiva. Los partidos de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League comenzarán a definir a los primeros equipos clasificados a los cuartos de final, en una programación que promete intensidad, goles y series que aún están lejos de resolverse.

Los encuentros de este día generan gran expectativa entre los aficionados, ya que varios de los clubes más importantes del continente saldrán al campo con la obligación de defender ventajas o intentar remontadas históricas. Con diferentes panoramas en cada llave, los duelos se presentan como auténticos espectáculos deportivos que captarán la atención del público en todo el mundo.

Una jornada que abre con ventaja noruega

El primer partido del día se disputará a las 12:45 p.m. (hora colombiana), cuando Sporting Clube de Portugal reciba en Lisboa a FK Bodø/Glimt. El conjunto noruego llega con una ventaja considerable tras imponerse 3-0 en el partido de ida, resultado que lo deja con un pie en la siguiente fase del torneo.

Para el equipo portugués el desafío será mayúsculo, pues necesitará una actuación prácticamente perfecta para revertir la serie ante su afición. Por su parte, el club escandinavo intentará administrar la ventaja y aprovechar los espacios que pueda conceder su rival en la búsqueda desesperada de la remontada.

Duelo de gigantes y series abiertas en la tarde

La jornada continuará a las 3:00 p.m. (hora colombiana) con tres partidos simultáneos que prometen grandes emociones. Uno de los cruces más atractivos será el que protagonizarán Arsenal FC y Bayer 04 Leverkusen en territorio inglés. La serie llega completamente abierta tras el empate 1-1 en el compromiso de ida, por lo que cualquier detalle podría inclinar la balanza hacia uno de los dos equipos.

A la misma hora, Chelsea FC buscará una remontada épica cuando reciba en Stamford Bridge al Paris Saint‑Germain. El conjunto londinense tendrá la difícil misión de revertir el 5-2 sufrido en el primer encuentro, mientras que el equipo parisino intentará defender su ventaja y sellar el boleto a la siguiente ronda.

En paralelo, otro duelo de alto voltaje se disputará cuando Manchester City reciba a Real Madrid CF. El club español llega con una sólida ventaja de 3-0, resultado que le permite encarar el compromiso con mayor tranquilidad, aunque enfrentará a un rival que suele hacerse fuerte como local y que buscará cambiar el rumbo de la eliminatoria.

Todos los partidos de esta jornada podrán seguirse en Colombia a través de las señales de ESPN y la plataforma de streaming Disney+, que transmitirán en directo los encuentros que comenzarán a definir el camino hacia los cuartos de final del torneo más prestigioso del fútbol europeo.