“Evelyn volvió a ver el mundo”: la niña del Urabá que venció el estrabismo tras una cirugía solidaria

La menor recuperó más del 40% de su función visual y una alineación ocular del 80% tras la operación.

octubre 09 de 2025
07:39 a. m.
Evelyn Novoa, una niña de cuatro años oriunda del Urabá Antioqueño, logró recuperar gran parte de su visión tras someterse a una cirugía de estrabismo. El procedimiento, considerado exitoso por los especialistas, marca un antes y un después en la vida de la pequeña, quien ahora puede ver con mayor claridad el mundo que la rodea.

El estrabismo, una condición que afecta a 5 de cada 100 niños, limitaba severamente la visión de Evelyn por su ojo izquierdo. "La niña tiene una condición de estrabismo, ella por el ojo izquierdo ve muy poco", explicaba Inés Adriana Novoa, madre de Evelyn, en su petición inicial.

La cirugía solidaria con la que Evelyn recuperó su visión

La Fundación Esperanza para Ver, ubicada en Medellín, respondió al llamado. La doctora Alicia Cortés, oftalmóloga de la fundación, comentó: "Todo el mundo me pidió: doctora, hay que ayudar a Evelyn".

En cuestión de semanas, lo que la familia de Evelyn esperó durante tres años se hizo realidad. El procedimiento quirúrgico permitió que la menor recuperara más del 40% de su función visual y una alineación ocular del 80%.

La importancia de la detección temprana del estrabismo

"Ya la niña se siente muy contenta con sus nuevos ojitos y hermosos, que van excelente", expresó Andrés Felipe Vellojín, padre de Evelyn, después de la cirugía. La recuperación de Evelyn continúa con terapia de parche y rehabilitación óptica, lo que podría evitar la necesidad de otra cirugía.

Por su parte, la doctora Cortés enfatiza la importancia de la detección temprana del estrabismo para su corrección. También destaca el papel crucial de la Fundación Esperanza para Ver, que lleva más de 20 años trabajando en programas de diagnóstico, prevención, promoción e investigación en salud visual.

En el marco del Día Mundial de la Salud Visual, celebrado el 9 de octubre, la doctora Cortés reflexiona que este caso sirve como recordatorio de la importancia de cuidar la visión y apoyar iniciativas que buscan mejorar la salud ocular de quienes más lo necesitan.

