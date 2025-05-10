Dragoneante logró escapar de sus asesinos al salir de la cárcel de Bellavista en Antioquia

Es muy grave la ola de violencia contra los guardianes del Inpec. En horas de la noche se registró otro atentado en Antioquia donde un dragoneante que estaba terminando su turno fue atacado por hombres armados que lo seguían en motocicleta.

Noticias RCN logró conocer que el dragoneante Benítez, quien fue atacado con arma de fuego salió ileso de los hechos que ocurrieron después de las 7:00 p.m., luego de haber terminado su turno de trabajo.

El funcionario salió del centro penitenciario de mediana seguridad y a bordo de una motocicleta se movilizaba por la vía que conduce desde Buga a Medellín cuando fue sorprendido por los sicarios que lo seguían en otra moto.

Investigan el intento de asesinato de dragoneante de cárcel de Medellín

Frente a estos hechos, las autoridades adelantan una reunión de seguridad en el interior de la cárcel Bellavista, desde donde el sindicato del Inpec le está pide a la Policía mayor acompañamiento, sobre todo a las horas de los relevos, así lo explicó Felipe Quimbayo, vicepresidente del sindicato del Inpec:

“Aproximadamente a 100 metros del ingreso de la cárcel, ve como un motorizado, el pato, saca un arma de fuego y lo que hace es hacer dos impactos”, relató.

Él se da cuenta de la situación y lo que hace es huir o escabullirse dentro de las motos y los carros. Continúa la persecución, hace dos tiros más este sujeto y pues ahí sí ya los pierde de vista.

En simultáneo atacaron a otro dragoneante en el Eje Cafetero

En el Eje Cafetero también hubo otro atentado que se suma también a una larga lista. Se repite el mismo modus operandi que en la cárcel modelo de Bogotá, también en Cali y en Armenia.

En el caso de Armenia, un joven dragoneante, cuando iba camino a su casa en su vehículo personal, fue atacado por dos hombres en una motocicleta. El joven resultó con esquirlas en su cuerpo y así relató estos dramáticos momentos.

Se hizo un tiro, muchachos. Me tiraron ahí a rematar. Siento, pues siento que me quedaron esquirlas. Siento fastidio en los ojos, pero gracias a Dios estoy bien.

El director del Inpec indicó que, al parecer, todo se trataría de una retaliación por los constantes operativos contra la extorsión en las mismas cárceles.

El delicado balance de atentados a funcionarios del Inpec

El 6 de junio lanzaron una granada en contra de la cárcel de Villa Hermosa en Cali. Un niño y cuatro guardianes del Inpec quedaron heridos.

El 26 de septiembre una granada fue lanzada en contra de un vehículo brindado asignado al director regional de occidente del Inpec, en Cali.

El 3 de octubre hombres armados dispararon contra cuatro guardianes en la cárcel La Modelo. Uno fue asesinado.

El 3 de octubre, un herido y un dragoneante asesinado en la cárcel de Palmira.

El 4 de octubre se registró un atentado en Armenia.

El 4 de octubre se registraron disparos en la cárcel Bellavista de Medellín.

Hay otra cifra preocupante, y tiene que ver con los asesinatos de funcionarios del Inpec desde el año 2022. En total, 35 asesinatos se han presentado en lo corrido de esta fecha.