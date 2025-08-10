EPS negarían medicamentos a niños con cáncer por vieja norma del Invima

Noticias RCN conoció a través del Instituto Nacional de Cancerología y la Asociación Colombiana de Hematólogos Pediatras, cada año se diagnostican entre 2.400 y 2.600 niños con cáncer de 0 a 15 años y hasta 3.200 en menores hasta los 19 años.

Los retos siguen siendo enormes en medio de la crisis en el sector salud, lo que indica que no solamente son las dificultades para hacer el diagnóstico de cáncer en los niños, sino que no hay acceso completo a medicamentos, tratamientos, ni a las citas con especialistas.

Para conocer el doloroso panorama que viven los niños con cáncer en el país, el doctor Amaranto Suárez, de la Asociación Colombiana de Hematoncología Pediátrica, explicó que una vieja norma hace parte del sufrimiento de padecer esta enfermedad.

¿Por qué no se entregan los medicamentos a niños con cáncer?

Amaranto Suárez:

Los niños con cáncer en el país tienen dificultades económicas, sociales, quizás la mayor barrera que tienen es la pobreza en la cual está sumido el país.

Hay unas barreras que son administrativas que le imponen una imposibilidad de recibir los tratamientos oportunamente a los niños con cáncer. Y dentro de esas posibilidades están las barreras que se imponen para la entrega de los medicamentos.

Hay barreras administrativas, hay normas que impiden que los niños se beneficien oportunamente de los tratamientos adecuados.

¿Cuáles son las barreras administrativas para tratar a niños con cáncer?

Amaranto Suárez:

Las barreras existen desde hace mucho tiempo. No es un tema que apareció ahora. Desde hace muchos años, desde la ley 100 han venido existiendo estas barreras porque las normas que tiene el Invima no permiten que se entreguen los medicamentos.

Tienen normas de medicamentos que han sido utilizados por siglos en la oncología pediátrica en los niños, en muchas partes del mundo, en los países desarrollados, hay suficientes evidencias de su uso.

Sin embargo, si no está registrado este medicamento en el Invima para un uso específico de una enfermedad nada más, el Invima y las EPS bloquean la entrega de ese medicamento porque no está registrado en el Invima.

Son medicamentos incluso de bajo costo, medicamentos que se usan en todas partes del mundo. Y no es que se haya incrementado, sino que las EPS utilizan esa norma para negar los medicamentos.

EPS niegan medicamentos por vieja norma del Invima

Amaranto Suárez:

No son todas las EPS, pero sí, las EPS utilizan un mecanismo perverso que es que como el medicamento no está registrado, porque hace muchísimos años los medicamentos inicialmente se registran para adultos y se olvida que existen los niños y que a los niños también da cáncer.

Los medicamentos que no están registrados para uso en niños, sino en adultos, las EPS se empoderan de esa norma para negar los medicamentos a los niños.