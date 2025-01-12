CANAL RCN
¡Prográmese! Estos son los eventos culturales gratuitos que ofrecerá Bogotá durante diciembre

La Alcaldía de Bogotá ofrecerá más de 600 actividades culturales gratuitas en plazas emblemáticas, durante la temporada navideña

Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
08:35 a. m.
Bogotá vivirá una la Navidad con una programación cultural que involucra a más de 4.000 artistas y más de 600 actividades gratuitas, dirigidas a niños y adultos.

Ana María Aguada, subsecretaria de Gobernanza de la Secretaría de Cultura de Bogotá, confirmó que el calendario de actividades iniciará este 5 de diciembre en el Parque Metropolitano del Tunal, ubicado en el sur de la ciudad, con el encendido de luces navideñas programado para las 7 de la noche.

"Por primera vez hace mucho tiempo Bogotá, el Parque del Tunal no vivía también la Navidad", destacó la funcionaria durante su intervención.

Programación cultural en el centro de Bogotá

La Plaza de Bolívar, centro histórico de la capital, tendrá su encendido navideño el 7 de diciembre. Las actividades comenzarán a las cuatro de la tarde con un desfile de comparsas desde la Plaza Cultural Santa María, con llegada prevista a las seis de la tarde y el encendido oficial a las seis y media.

Posteriormente, el 13 de diciembre, la Plaza Cultural Santa María se sumará a las celebraciones con un espectáculo que combina circo, danza y música en vivo.

Este espacio, que ha sido activado recientemente para actividades artísticas, ofrecerá capacidad para diez mil personas sentadas cómodamente, con dos funciones nocturnas.

La programación en la Plaza de Bolívar se extenderá desde el 13 hasta el 23 de diciembre; mientras que el Parque Metropolitano del Tunal presentará espectáculos de circo y magia del 17 al 23 de diciembre.

Así puede consultar la programación cultural

Aguada invitó a los ciudadanos a consultar la programación completa en el sitio web oficial de la Alcaldía de Bogotá para conocer todos los detalles de las actividades disponibles.

Esta iniciativa busca ofrecer espacios de encuentro y celebración gratuitos para todos los bogotanos y visitantes durante la temporada decembrina, con una oferta cultural diversa en puntos estratégicos de la ciudad.

