Así serán los festivos de diciembre de 2025: último puente y fechas clave del mes

Diciembre llega cargado de celebraciones, tradiciones y también de días festivos que muchos colombianos esperan para descansar, viajar o compartir en familia.

En 2025, el país tendrá dos fechas especiales durante este mes: el Día de la Inmaculada Concepción y la Navidad, que este año caerá un jueves. Ambas jornadas marcarán los últimos feriados de un calendario que reunió 17 festivos oficiales a lo largo del año.

Estos días libres no solo representan una pausa en la rutina, también impulsan el turismo, el comercio y la actividad cultural en diferentes regiones del país.

El último fin de semana largo del año

El primer festivo de diciembre será el lunes 8 de diciembre, cuando se celebra el Día de la Inmaculada Concepción. Esta fecha, muy arraigada en la tradición colombiana, es uno de los momentos más esperados del mes porque coincide con el último fin de semana largo del año.

Muchas familias lo aprovechan para viajar, encender velitas, asistir a eventos religiosos o simplemente descansar.

Como suele ocurrir en estas fechas, se espera un aumento significativo en la movilidad por carreteras, terminales de transporte y aeropuertos. Las autoridades recomiendan planear desplazamientos con anticipación, revisar el estado de rutas y utilizar canales oficiales para obtener información actualizada.

Navidad en jueves: así se moverá el país

El segundo y último festivo de diciembre será el jueves 25 de diciembre, fecha de la Navidad. Al caer entre semana, muchos trabajadores podrían extender sus vacaciones o programar días compensatorios para disfrutar de un descanso más largo.

Durante esta jornada, ciudades y municipios organizan actividades culturales, ferias navideñas, alumbrados y encuentros familiares. Además, el comercio suele registrar uno de los movimientos más altos del año debido a compras de última hora y eventos especiales.

Con estas dos fechas, Colombia cierra su ciclo de festivos 2025, un año que ofreció múltiples oportunidades para descansar y viajar.