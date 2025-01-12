CANAL RCN
Economía

Así serán los festivos de diciembre de 2025: último puente y fechas clave del mes

Conozca cómo serán los festivos de diciembre de 2025 en Colombia, incluido el último puente del año y la Navidad. Revise fechas, recomendaciones y planes para aprovecharlos.

Colombianos tendrán un nuevo puente festivo en diciembre de 2025: no ocurría desde hace más de 10 años
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
08:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Diciembre llega cargado de celebraciones, tradiciones y también de días festivos que muchos colombianos esperan para descansar, viajar o compartir en familia.

¿Cuántos festivos habrá en 2026? Así queda el calendario tras importante cambio
RELACIONADO

¿Cuántos festivos habrá en 2026? Así queda el calendario tras importante cambio

En 2025, el país tendrá dos fechas especiales durante este mes: el Día de la Inmaculada Concepción y la Navidad, que este año caerá un jueves. Ambas jornadas marcarán los últimos feriados de un calendario que reunió 17 festivos oficiales a lo largo del año.

Estos días libres no solo representan una pausa en la rutina, también impulsan el turismo, el comercio y la actividad cultural en diferentes regiones del país.

El último fin de semana largo del año

El primer festivo de diciembre será el lunes 8 de diciembre, cuando se celebra el Día de la Inmaculada Concepción. Esta fecha, muy arraigada en la tradición colombiana, es uno de los momentos más esperados del mes porque coincide con el último fin de semana largo del año.

Colombianos tendrán un nuevo puente festivo en diciembre de 2025: no ocurría desde hace más de 10 años
RELACIONADO

Colombianos tendrán un nuevo puente festivo en diciembre de 2025: no ocurría desde hace más de 10 años

Muchas familias lo aprovechan para viajar, encender velitas, asistir a eventos religiosos o simplemente descansar.

Como suele ocurrir en estas fechas, se espera un aumento significativo en la movilidad por carreteras, terminales de transporte y aeropuertos. Las autoridades recomiendan planear desplazamientos con anticipación, revisar el estado de rutas y utilizar canales oficiales para obtener información actualizada.

Navidad en jueves: así se moverá el país

El segundo y último festivo de diciembre será el jueves 25 de diciembre, fecha de la Navidad. Al caer entre semana, muchos trabajadores podrían extender sus vacaciones o programar días compensatorios para disfrutar de un descanso más largo.

Puente festivo de Reyes en enero cambiará su fecha tradicional: así quedará en el calendario para 2026
RELACIONADO

Puente festivo de Reyes en enero cambiará su fecha tradicional: así quedará en el calendario para 2026

Durante esta jornada, ciudades y municipios organizan actividades culturales, ferias navideñas, alumbrados y encuentros familiares. Además, el comercio suele registrar uno de los movimientos más altos del año debido a compras de última hora y eventos especiales.

Con estas dos fechas, Colombia cierra su ciclo de festivos 2025, un año que ofreció múltiples oportunidades para descansar y viajar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nequi

No presione este botón en Nequi: así están robando todo el dinero en segundos

Salario mínimo

Colombia inicia negociación del salario mínimo 2026: propuestas entre 7% y 11% de incremento

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 30 de noviembre

Otras Noticias

Yina Calderón

¿Rompió en llanto?: así reaccionó Yina Calderón tras ser vencida por Karina García

La creadora de contenido sorprendió a sus fanáticos tras percatarse de su segundo lugar en República Dominicana.

Volcanes

Volcán Puracé mantiene en vilo a 35 familias de Río Negro por riesgo de ceniza volcánica

Habitantes de la vereda Río Negro, el centro poblado más cercano al cráter, relatan cómo la ceniza volcánica representa un riesgo para su salud, sus animales y cultivos.

Fútbol internacional

El ex Santa Fe, Jorge Bava, volvió a alzar un título en 2025: así sacó campeón a Cerro Porteño en Paraguay

Donald Trump

Nicolás Maduro contra las cuerdas por Estados Unidos: Colombia hizo una propuesta

Enfermedades

Insomnio: expertos explican sus causas y principales afectaciones para la salud