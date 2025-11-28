CANAL RCN
Así se decorará el árbol de Navidad en 2025: colores, estilos y novedades

Esta nueva tendencia busca romper con lo convencional y renovar el estilo del espíritu navideño.

Tendencia de decoración para Navidad
Foto Freepik

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
06:59 p. m.
Llega la época más emocionante del año: la Navidad. Y con ella, aparecen nuevas tendencias para decorar el hogar. Aquí le contamos cuáles son las propuestas que están marcando la temporada.

¿Cuáles son las nuevas tendencias para decorar en Navidad?

Los expertos en diseño de interiores han comenzado a dejar atrás las clásicas esferas de vidrio o plástico para dar paso a elementos más naturales, sensoriales y sofisticados. La idea es crear ambientes cálidos, con texturas y aromas que evoquen tradición, pero con un toque moderno.

1. Flores de nochebuena
Pueden ser naturales o de tela. Se integran en el árbol para crear un efecto más orgánico, elegante y lleno de color.

2. Piñas naturales
Refuerzan el estilo rústico y aportan un aroma fresco que recuerda a los bosques. Son económicas, duraderas y muy versátiles.

3. Listones
Generan un gran impacto visual sin necesidad de invertir demasiado. Brindan volumen y dinamismo al árbol.
Si bien el rojo y el dorado siguen siendo clásicos, este año destacan tonos como champaña, verde musgo y vino, ideales para una decoración más sofisticada.

Otras alternativas para decorar el árbol de Navidad

  • Ramas decoradas en forma de árbol
    Una rama seca con luces alrededor puede convertirse en un árbol minimalista y perfecto para espacios pequeños.
  • Árbol de pared con madera o sogas
    Una alternativa funcional y decorativa para quienes quieren conservar el espíritu navideño sin ocupar espacio en la sala.
  • Árbol de luces
    Con una guirnalda LED se puede formar la silueta de un árbol en la pared o en una ventana, creando un ambiente cálido, moderno y luminoso.
