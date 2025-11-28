Así se decorará el árbol de Navidad en 2025: colores, estilos y novedades

Llega la época más emocionante del año: la Navidad. Y con ella, aparecen nuevas tendencias para decorar el hogar. Aquí le contamos cuáles son las propuestas que están marcando la temporada.

¿Cuáles son las nuevas tendencias para decorar en Navidad?

Los expertos en diseño de interiores han comenzado a dejar atrás las clásicas esferas de vidrio o plástico para dar paso a elementos más naturales, sensoriales y sofisticados. La idea es crear ambientes cálidos, con texturas y aromas que evoquen tradición, pero con un toque moderno.

1. Flores de nochebuena

Pueden ser naturales o de tela. Se integran en el árbol para crear un efecto más orgánico, elegante y lleno de color.

2. Piñas naturales

Refuerzan el estilo rústico y aportan un aroma fresco que recuerda a los bosques. Son económicas, duraderas y muy versátiles.

3. Listones

Generan un gran impacto visual sin necesidad de invertir demasiado. Brindan volumen y dinamismo al árbol.

Si bien el rojo y el dorado siguen siendo clásicos, este año destacan tonos como champaña, verde musgo y vino, ideales para una decoración más sofisticada.

Otras alternativas para decorar el árbol de Navidad