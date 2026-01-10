Les quitan bienes por extinción de dominio a Iván Name, Andrés Calle, Sneyder Pinilla y otros del caso UNGRD

La Fiscalía impuso medidas cautelares sobre 25 bienes avaluados en cerca de $20.000 millones, propiedad de seis de los principales implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Entre ellos figuran el expresidente del Congreso Iván Name , el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle , los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López, Sneyder Pinilla, además de otros dos implicados en el escándalo.

Fiscalía afecta con fines de extinción de dominio 25 bienes que harían parte del patrimonio de algunos de los señalados involucrados en el saqueo a la UNGRD.

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Les quitaron bienes por $20.000 millones a implicados en el caso UNGRD

La dirección especializada de extinción de dominio de la Fiscalía identificó 19 inmuebles y seis sociedades ubicadas en Bogotá y nueve departamentos del país.

Las propiedades se encuentran en Medellín, Montería, Pasto, Chachagüí, Sopó, Tabio, Cúcuta, Villavicencio y Sabana de Torres.

El CTI, en articulación con el Ejército Nacional, realizan las diligencias de materialización de las medidas cautelares que incluyen suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios.

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¿De quiénes son los bienes tomados por extinción de dominio en el caso UNGRD?

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, cuatro de estos activos estarían vinculados al exsenador Iván Name, ubicados en Bogotá, Juan de Acosta (Atlántico), Villavicencio y Sopó. En uno de estos bienes, la medida cautelar recae exclusivamente sobre el 33% de la propiedad que le correspondería.

El exrepresentante Andrés Calle Aguas tendría cuatro inmuebles afectados en Montería, Córdoba.

Por su parte, a Olmedo López le fue incautado un inmueble en Medellín, mientras que Sneyder Pinilla tiene una propiedad afectada en Sabana de Torres, Santander.

Siete bienes localizados en Pasto, Chachagüí y Cúcuta tendrían relación con el contratista Luis Eduardo López Rosero, mientras que un predio en Tabio pertenecería al exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo, también señalado en el caso.

Las investigaciones revelaron que algunos de los implicados habrían utilizado sociedades comerciales para ejecutar las maniobras que les permitieron quedarse con la contratación y dar tránsito a los dineros recibidos ilícitamente.