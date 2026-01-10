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Turista italiano iba en un taxi, se bajó a sacar dinero y el conductor huyó con sus pertenencias

Las cámaras de seguridad permitieron ubicar al conductor desde el muelle de La Bodeguita hasta recuperar pasaporte y maletas del extranjero.

Noticias RCN

octubre 01 de 2026
11:01 a. m.
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Un turista italiano vivió momentos de angustia en Cartagena cuando el taxista que había contratado huyó con todas sus pertenencias, incluido su pasaporte, justo antes de que debiera abordar su vuelo de regreso a Europa.

Turista en Cartagena fue víctima de robo

El incidente, que ocurrió en las inmediaciones del Castillo de San Felipe, fue resuelto gracias a la rápida intervención de la Policía de Turismo y el sistema de cámaras de seguridad.

Según la información del caso, el extranjero tomó un taxi en el muelle de La Bodeguita, ubicado en el centro histórico de la ciudad.

Durante el trayecto, le solicitó al conductor hacer una parada para retirar dinero en un cajero automático cerca del Castillo de San Felipe.

Al regresar del cajero, el turista se encontró con que ni el vehículo ni sus pertenencias estaban en el lugar donde los había dejado.

El hombre había dejado las maletas, sus documentos, todas sus pertenencias dentro del taxi, el taxista aprovechó el momento y se fue a la fuga.

La intervención ciudadana resultó clave en la resolución del caso. Varias personas que se encontraban en el área presenciaron la situación y ayudaron al turista, guiándolo hasta un Centro de Atención Especializada para presentar la denuncia ante las autoridades.

Uniformados de la Policía de turismo atendieron el caso y tras desplegar un operativo, lograron ubicar y capturar al presunto responsable, además de recuperar los objetos que habían sido hurtados.

Cámaras de vigilancia permitieron capturar al ladrón

Otro factor determinante fue el sistema de videovigilancia. Gracias a este seguimiento tecnológico, las autoridades pudieron rastrear el recorrido completo del vehículo y proceder a la captura del conductor.

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Todas las pertenencias del turista fueron recuperadas, especialmente su pasaporte, documento indispensable para su viaje de regreso programado.

Cabe mencionar que este caso se registró tan solo días después de que otro presunto taxista le robara un celular a una turista de nacionalidad mexicana.

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