Judicializan al exalcalde de Mistrató, Risaralda, por presuntos actos de corrupción en contrato para vías

Un reciente informe por parte de la Fiscalía General de la Nación reveló los elementos obtenidos que dan cuenta de los actos de corrupción en contrato para mejoramiento de vías terciarias.

En estos habrían incurrido el exalcalde de Mistrató, Risaralda, Franciso Javier Medina Carvajal, el exsecretario de Planeación del Municipio Óscar Darío Franco Giraldo y el particular César Augusto Ortega Ramírez.

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¿Por qué fue judicializado el exfuncionario?

En el trámite y celebración del contrato 06 de 2019, el proyecto ascendió en valor a 2.936 millones de pesos y tenía como objetivo el mejoramiento de vías terciarias por medio de la construcción de placa huella.

Según la Fiscalía, el proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías, asignados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, habría presentado varias inconsistencias en su etapa precontractual como la planeación, estructuración, estructuración y elaboración de estudios previos.

En dicha fase, en la que participó el secretario de Planeación, se limitó la participación de oferentes y se incluyeron varios requisitos con el propósito de beneficiar a un único proponente.

Ante esto, Ortega Ramírez, en calidad de representante de una de las empresas del consorcio contratista, ha sido señalado de presentar dicha propuesta con hojas de vida y cartas de compromiso sin autorización de los respectivos profesionales, quienes no tenían vínculo con la compañía o desconocían su inclusión en la oferta para acreditar experiencia y su capacidad.

En el caso del exalcalde de Mistrató, en su condición de ordenador del respectivo gasto, habría estado, al parecer, al tanto de lo que estaba ocurriendo y de las inconsistencias que se estaban presentando. Por esto, habría permitido que el proceso avanzara al celebrar el contrato.

¿Cuáles fueron los cargos imputados contra los señalados?

Tras la investigación, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los presuntos involucrados en estas actuaciones el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Adicionalmente, a Ortega Ramírez le formuló cargos por falsedad en documento privado y violación de datos personales.