Le prohíben a Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia para hacer campaña

Este jueves 4 de junio, un juez le prohibió a Abelardo de la Espriella y a su movimiento Defensores de la Patria usar la camiseta de la Selección Colombia para hacer campaña.

La medida es cautelar, mientras se falla una tutela. Hace pocos días, el candidato Iván Cepeda cuestionó que De la Espriella utilizara la camiseta en medio de la contienda.

¿Cuál fue el pronunciamiento de la Federación?

Después de quedar como ganador en primera vuelta tras obtener más de 10 millones de votos, De la Espriella apareció en Barranquilla vistiendo la camiseta de la selección Colombia.

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Es importante mencionar que en pocos días será el debut del combinado tricolor en la Copa Mundial de Fútbol 2026, la cual se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. Incluso, la segunda vuelta se desarrollará en medio del torneo futbolístico.

Fue Cepeda quien criticó el uso que su contrincante le estaba dando a esta prenda, teniendo en cuenta el periodo electoral. “Es un símbolo nacional y tiene restricciones comerciales y políticas. Su uso con fines electorales, particulares e ideológicos es un acto claramente oportunista”, afirmó.

El impacto a nivel nacional fue notorio y la Federación Colombiana de Fútbol se pronunció: “No tiene la facultad, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir que cualquier ciudadano colombiano o extranjero puede adquirir libremente en los puntos autorizados”.

La reacción del asesor de la campaña

Wilman Ramiro Bocanegra interpuso la tutela pidiendo que el candidato dejara de utilizar la camiseta. El Juzgado 120 con Función de Conocimiento de Bogotá la admitió y, mientras se decide de fondo, la medida cautelar es que la deje de portar en campaña.

Germán Calderón, asesor jurídico de la campaña, cuestionó la decisión: “La medida provisional es completamente arbitraria y caprichosa (…) El único legitimado para esta clase de acciones sería el distribuidor autorizado o la FCF, que ya se pronunció”.