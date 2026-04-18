A la cárcel el urólogo señalado de abusar sexualmente de 20 pacientes en Medellín

Hay gran consternación por el más reciente caso en el que se denunció a un médico urólogo tras ser señalado de abusar sexualmente de 20 pacientes en su consultorio en Medellín.

Según el más reciente informe por parte de la Fiscalía, el hombre fue judicializado y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

RELACIONADO Nueva EPS dejó de cubrir el tratamiento de nueve millones que necesita un joven en condición de discapacidad en Cesar

¿Qué descubrió la Fiscalía en este caso?

Actividades investigativas, por parte de la Fiscalía General de la Nación, asociaron 20 denuncias interpuestas por víctimas en Medellín bajo un presunto patrón delictivo por parte del médico urólogo, Alberto Posada Peláez, en contra de la libertad sexual y la integridad de sus pacientes.

El hombre es señalado de recibir en consulta a las mujeres, hacerles comentarios e insinuaciones de carácter íntimo y solicitarles ponerse una bata para ejecutar un aparente chequeo médico. No obstante, esto terminaba en abuso y sometimiento sexual al aprovechar el estado de indefensión en el que se encontraban los pacientes.

Dentro de los materiales probatorios se identificó que el hombre, al parecer, habría utilizado a su favor el conocimiento y la confianza que obtenía de las víctimas para abusar de estas en su consultorio privado.

¿Qué ocurrió con el sujeto investigado?

De esta manera, el hombre fue capturado por unidades de la Policía Nacional en un parqueadero localizado en el sur de la capital antioqueña. Por su parte, un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) lo presentó ante un juez penal de control de garantías y le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir.

Pese a que el procesado no aceptó los cargos formulados por las autoridades en su contra, este fue afectado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Así mismo, la Fiscalía dio a conocer que las investigaciones continuarán para ubicar a otras posibles víctimas que hasta el momento no han denunciado.