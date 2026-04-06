Vecinos de Jhon Jader Durán denunciaron fiestas y ruido: le llamaron a la policía

Mientras disfruta de sus vacaciones en Colombia, Jhon Jáder Durán se encuentra en el centro de una nueva polémica. El delantero colombiano, que recientemente regresó al país tras finalizar su participación con el Zenit de San Petersburgo, ha sido señalado por varios vecinos de generar constantes molestias debido a las fiestas que estaría realizando en su residencia de Llanogrande.

Según reportes conocidos en los últimos días, la situación se ha presentado en la parcelación Prado Verde, donde reside temporalmente el atacante de 22 años. Los habitantes del sector aseguran que el ruido se ha convertido en un problema recurrente y que las celebraciones se han extendido durante varias jornadas consecutivas.

Durán había regresado a Colombia con la expectativa de un posible llamado a la Selección Colombia. Aunque hizo parte de la prelista elaborada por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo, finalmente no fue incluido en la convocatoria definitiva y tampoco apareció en la concentración del equipo nacional.

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Tras quedar libre de compromisos deportivos, el futbolista decidió pasar algunos días de descanso en el país. Sin embargo, la tranquilidad de la zona donde se encuentra hospedado se habría visto afectada por las reuniones que organiza desde mediados de mayo.

¿Qué reclaman los vecinos del sector?

La inconformidad de la comunidad ha ido creciendo con el paso de los días. Algunos residentes aseguran que el volumen de la música y el movimiento generado por las fiestas les ha impedido descansar normalmente durante las noches.

Uno de los habitantes del condominio manifestó públicamente su malestar y aseguró que la situación ya superó los límites de la tolerancia. De acuerdo con su versión, los niveles de ruido son constantes y afectan la tranquilidad de numerosas familias que viven en el sector.

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Ante las múltiples quejas, la Policía ha sido requerida en varias oportunidades para intentar controlar la situación. Sin embargo, según denuncian algunos vecinos, la presencia de las autoridades no habría logrado una solución definitiva.

Una situación que sigue generando controversia

De acuerdo con las versiones conocidas, el panorama no ha cambiado significativamente después de las intervenciones de las autoridades. La comunidad sostiene que las reuniones continúan y que las molestias persisten.

Por otro lado, también se ha conocido que el futbolista considera que se encuentra en su propiedad y que tiene derecho a realizar encuentros sociales dentro de ella. Esa posición ha generado un debate entre quienes defienden la privacidad del jugador y quienes reclaman el derecho al descanso y la convivencia.

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Mientras tanto, la controversia sigue creciendo en redes sociales y entre los residentes de la zona. Lo cierto es que Durán vuelve a ocupar titulares fuera de las canchas, esta vez por una situación que poco tiene que ver con el fútbol y mucho con la convivencia en la comunidad donde pasa sus vacaciones.