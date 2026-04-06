¡Ya es oficial! Colombia tendrá un nuevo festivo nacional desde este año

El Gobierno Nacional sancionó la Ley 2578 de 2026, una norma que, además de rendir homenaje al municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, establece oficialmente el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como una celebración de alcance nacional.

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La decisión reconoce la importancia histórica, cultural y religiosa de este municipio boyacense, considerado uno de los principales centros de peregrinación católica del país y hogar de la patrona de Colombia.

¿Cuándo será el nuevo festivo en Colombia?

La norma establece que el 9 de julio de cada año será una fiesta nacional de obligatorio cumplimiento en todo el territorio colombiano, otorgando derecho a descanso remunerado tanto para trabajadores del sector público como del privado.

Sin embargo, la misma ley señala que la fecha se regirá por las disposiciones de la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani, que permite trasladar algunos festivos al lunes siguiente para fomentar los fines de semana largos.

Por esa razón, aunque la celebración religiosa corresponde al 9 de julio, este año el descanso se disfrutará el lunes 13 de julio.

¿Por qué se creó este nuevo festivo?

La iniciativa forma parte de una ley que vincula a la Nación en los homenajes al municipio de Chiquinquirá por varios hitos históricos y religiosos.

Entre ellos se destacan los 440 años relacionados con el denominado milagro de la renovación de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, los 216 años de la ciudad como Villa Republicana y los 40 años de la visita del papa Juan Pablo II al municipio.

Además, la ley reconoce a Chiquinquirá como un destacado centro turístico, histórico, cultural y religioso de Colombia.

¿Cuándo entra en vigencia la medida?

La Ley 2578 de 2026 comenzó a regir desde su promulgación presidencial, por lo que el nuevo festivo ya hace parte oficialmente del calendario nacional.

De esta manera, los colombianos tendrán una nueva jornada de descanso asociada a una de las celebraciones religiosas más importantes del país, cuyo primer impacto en el calendario laboral se verá este año con el festivo trasladado al lunes 13 de julio.