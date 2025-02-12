Excanciller analizó la amenaza de Trump sobre posibles ataques a Colombia: “Absurda”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que muy pronto comenzarán los ataques por tierra como parte de la estrategia de su administración contra el tráfico de drogas.

Pronto comenzaremos ataques por tierra. Es más fácil, sabemos dónde están estos malhechores y esto va a comenzar muy pronto.

Se fortalece la ofensiva militar de Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra, advirtió que la ofensiva militar en las regiones del Caribe y el Pacífico solamente está en su etapa inicial: “Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”.

Paralelamente a estas declaraciones, el despliegue militar en la región continúa intensificándose. Como parte de la Operación Lanza del Sur, infantes de marina realizan entrenamientos de combate en Puerto Rico y Panamá.

Además, el USS Gerald R. Ford, considerado el portaviones más poderoso de Estados Unidos, arribó a Santo Tomás (Islas Vírgenes).

“Es una cosa absurda y naturalmente no creo”: excanciller Julio Londoño

Frente a este aumento en la presión de Estados Unidos sobre las redes narcotraficantes, se refirió en diálogo con Noticias RCN el excanciller Julio Londoño. Habló acerca de la posibilidad de que haya acciones en suelo colombiano.

“Descarto completamente esa posibilidad. Es una cosa absurda y naturalmente no creo jamás que el gobierno de los Estados Unidos tenga la intención recóndita siquiera de atacar a Colombia. Ha sido un país campeón en la lucha contra las drogas y la exportación de cocaína”, sostuvo.

El gobierno de Colombia ni el pueblo colombiano aceptarían jamás una acción de estas características, Toda Colombia estaría dispuesta a enfrentar una acción de estas condiciones.

La Cancillería también se pronunció: “Hacemos un llamado urgente a la fraternidad entre América Latina y el Caribe para que como pueblos hermanos latinoamericanos prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía”.