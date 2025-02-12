CANAL RCN
Colombia Video

Excanciller analizó la amenaza de Trump sobre posibles ataques a Colombia: “Absurda”

Julio Londoño habló con Noticias RCN sobre las recientes declaraciones del presidente norteamericano.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
09:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que muy pronto comenzarán los ataques por tierra como parte de la estrategia de su administración contra el tráfico de drogas.

¿Amenaza para Colombia? Trump dijo que cualquier país que trafique droga "está sujeto a ataques"
RELACIONADO

¿Amenaza para Colombia? Trump dijo que cualquier país que trafique droga "está sujeto a ataques"

Pronto comenzaremos ataques por tierra. Es más fácil, sabemos dónde están estos malhechores y esto va a comenzar muy pronto.

Se fortalece la ofensiva militar de Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra, advirtió que la ofensiva militar en las regiones del Caribe y el Pacífico solamente está en su etapa inicial: “Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”.

Paralelamente a estas declaraciones, el despliegue militar en la región continúa intensificándose. Como parte de la Operación Lanza del Sur, infantes de marina realizan entrenamientos de combate en Puerto Rico y Panamá.

Además, el USS Gerald R. Ford, considerado el portaviones más poderoso de Estados Unidos, arribó a Santo Tomás (Islas Vírgenes).

“Es una cosa absurda y naturalmente no creo”: excanciller Julio Londoño

Frente a este aumento en la presión de Estados Unidos sobre las redes narcotraficantes, se refirió en diálogo con Noticias RCN el excanciller Julio Londoño. Habló acerca de la posibilidad de que haya acciones en suelo colombiano.

Presidente Petro responde a amenaza de Trump sobre posibles "ataques" a Colombia por producir cocaína
RELACIONADO

Presidente Petro responde a amenaza de Trump sobre posibles "ataques" a Colombia por producir cocaína

“Descarto completamente esa posibilidad. Es una cosa absurda y naturalmente no creo jamás que el gobierno de los Estados Unidos tenga la intención recóndita siquiera de atacar a Colombia. Ha sido un país campeón en la lucha contra las drogas y la exportación de cocaína”, sostuvo.

El gobierno de Colombia ni el pueblo colombiano aceptarían jamás una acción de estas características, Toda Colombia estaría dispuesta a enfrentar una acción de estas condiciones.

La Cancillería también se pronunció: “Hacemos un llamado urgente a la fraternidad entre América Latina y el Caribe para que como pueblos hermanos latinoamericanos prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Centro Democrático

Las movidas ocultas, los planes B y las fórmulas que surgen el reacomodo interno en el Centro Democrático

Paloma Valencia

Paloma Valencia sugiere que proyecto de Ley liderado por Cepeda podría comprometer la inversión extranjera

Estados Unidos

Cancillería rechazó las amenazas hechas por Trump sobre un eventual ataque a Colombia

Otras Noticias

Educación

Entregarán 100 becas para estudiar pregrados, maestrías y doctorados: Así puede aplicar

Se otorgarán 50 becas en la ciudad y el mismo número en el municipio que colinda con el sur de la capital

James Rodríguez

James Rodríguez habló sobre su próximo equipo tras salir de León: "Saldrá algo bueno"

El volante habló con Noticias RCN sobre lo que se viene para su futuro a nivel de clubes a meses del Mundial de 2026.

Medellín

Inmovilizan extravagante vehículo de un polémico influencer en Medellín: el caso es viral

Artistas

Reconocida estrella del pop le pidió a la Casa Blanca que dejara de usar su música: ¿quién es y por que?

Alimentos

Siete usos desconocidos del vinagre que podría estar aplicando sin darse cuenta