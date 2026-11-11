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Corte Constitucional declaró exequible el decreto de emergencia económica del Gobierno por el terremoto

El alto tribunal estableció varios límites. La votación entre los magistrados quedó 7-1.

Terremoto del 10 de agosto.
Terremoto del 10 de agosto. Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
04:32 p. m.
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Este miércoles 11 de noviembre, la Corte Constitucional declaró exequible el decreto de emergencia económica del Gobierno por el devastador terremoto del 10 de agosto.

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El pasado 19 de agosto, el Gobierno estableció el estado de emergencia económica, social y ecológica, producto de lo ocurrido por el sismo que tuvo como epicentro San José del Palmar y se sintió principalmente en Quibdó, Pereira, Manizales y Cali.

¿En qué territorios se declaró la emergencia?

Por medio del decreto 1261, se declaró el estado de emergencia en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. Esto, para un periodo de 30 días calendario.

La medida, entonces, se centró en los territorios que se vieron mayormente afectados por el terremoto, acorde a los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Así las cosas, en el decreto se precisó que el Gobierno iba a adoptar medidas por medio de decretos legislativos, tanto para atender a los territorios, como para impedir que la crisis se extendiera.

Los límites establecidos por la Corte Constitucional

Uno de los puntos más importantes es que se precisó que ante el Congreso, el Ministerio del Interior iba a rendir un informe para conocer las causas que llevaron a la declaración.

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La Corte Constitucional declaró exequible el decreto, pero dejó varias aclaraciones. La primera es que el estado de emergencia no habilitaba tomar medidas para atender problemas previos al 10 de agosto.

De igual forma, indicó que las medidas deben estar adecuadas a las necesidades y contextos de las poblaciones afectadas. Además, solo pueden aplicar en los municipios que se vieron perjudicados.

El último punto clave es que debe haber un control estricto de los recursos públicos. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda tiene 20 días para recalcular el costo de la emergencia y hacer los ajustes pertinentes.

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