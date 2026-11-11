Capturan al hombre que habría asesinado a una mujer que defendió a su vecina en Bogotá

El 17 de octubre se dio un aberrante crimen en el norte de Bogotá. Vanessa Vera Durán, una mujer de 46 años, fue atacada cuando intentó defender a su vecina.

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Los hechos ocurrieron en el barrio Barrancas, localidad de Usaquén. Los vecinos escucharon los gritos de auxilio de una mujer, identificada como Marta, quien estaba siendo agredida por su pareja.

Mujer falleció dos días después

En medio de la grave situación, Vera intervino para proteger a la víctima. La respuesta del hombre fue sacar un cuchillo que tenía escondido en el pantalón y atacarla varias ocasiones en el cuello, mientras también la insultaba.

Posteriormente, el agresor huyó con la mujer y sus dos hijos menores de edad. Vera fue ingresada a una unidad de cuidados intensivos y falleció dos días después del suceso.

El caso tuvo un importante avance este miércoles 11 de noviembre, a casi un mes. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) y la Policía capturaron al señalado homicida en Cartagena.

Hombre fue capturado en Cartagena

Se espera que sea presentado ante un juez de control de garantías y un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará el delito de homicidio agravado. El hombre, quien tiene antecedentes judiciales, fue identificado como Keiner Alberto Marrugo Leyva, según conoció Alerta Bogotá.

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Por medio de un comunicado, el Distrito se pronunció a través de la Secretaría de la Mujer: “Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que den con el paradero del presunto agresor y avancen con celeridad en las investigaciones”.

“Lamentamos profundamente el asesinato de Vanessa Isabel Vera y rechazamos con firmeza este hecho que enluta a su familia y a la ciudad”, mencionó la entidad al recordar que para denunciar casos de violencia intrafamiliar está disponible la línea de emergencias 123.