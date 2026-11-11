Colombia rompe récords de calor: estas son las zonas donde las temperaturas son altas

Una intensa ola de calor continúa sobre el territorio colombiano, encendiendo las alarmas de las autoridades meteorológicas y los organismos de gestión del riesgo. De acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), un total de 17 estaciones meteorológicas a lo largo del país superaron sus marcas históricas de temperatura máxima para el mes de noviembre.

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Este fenómeno atípico, caracterizado por una marcada reducción en las precipitaciones habituales de la temporada, amenaza con extenderse durante las próximas jornadas.

Zonas del país donde se concentra más el calor

El punto crítico de esta jornada calurosa se registró en el departamento del Tolima. La estación meteorológica de Anchique, ubicada en el municipio de Natagaima, marcó un pico de 41,2 °C, superando en 1,2 °C el récord mensual anterior de 40,0 °C que se había mantenido imbatible desde el 29 de noviembre de 1979.

La situación en esta región se complementa con registros drásticos en municipios vecinos como Villavieja (Huila) con 39,4 °C, Pailitas (Cesar) con 38,6 °C y la ciudad de Neiva con 36,8 °C.

Sorprendentemente, los incrementos absolutos más severos frente a los promedios de la época no se limitaron a las llanuras cálidas tradicionales.

En el Eje Cafetero, la estación del aeropuerto El Edén, que presta servicios a la ciudad de Armenia, registró 32,9 °C, sobrepasando por 1,9 °C su récord histórico anterior de 31,0 °C que data de 1978. Este desvío representó la mayor variación frente a estadísticas previas en todo el informe nacional. Comportamientos similares de elevación térmica extrema se reportaron en terminales aéreos clave como El Caraño en Quibdó y el aeropuerto Olaya Herrera en Medellín.

El impacto territorial se extiende a través de múltiples pisos térmicos y geografías: sectores del área metropolitana de Cúcuta y Valledupar reportaron temperaturas cercanas a los 37,8 °C, mientras que municipios costeros y del Caribe como El Guamo (Bolívar) y Urumita (La Guajira) bordearon cifras entre los 36,4 °C y 36,6 °C.

Recomendaciones ante la ola de calor en el país

Ante la perspectiva de que las altas temperaturas persistan en las regiones Andina, Caribe y la Orinoquía durante los próximos días, el Ideam y los comités de emergencias mantienen la vigilancia sobre la vegetación nativa.

Las autoridades han hecho un llamado urgente a las comunidades locales para racionalizar el consumo de agua, evitar la quema de basuras o residuos agrícolas y reportar de inmediato cualquier foco de incendio forestal que ponga en riesgo los ecosistemas de la nación.