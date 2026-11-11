Corte Constitucional evaluará decreto de emergencia económica declarado por el terremoto

La Corte Constitucional sesionará para decidir sobre la validez del estado de emergencia económica decretado por el Gobierno Nacional tras el terremoto que afectó a varias regiones del país el pasado 10 de agosto.

La decisión podría definir el acceso a recursos extraordinarios para la atención de las zonas devastadas.

De acuerdo con información revelada en primicia por Noticias RCN, el magistrado Juan Carlos Cortés presentará una ponencia ante la sala plena del alto tribunal con un sentido de excepcionalidad condicionada.

Esta figura jurídica implica que se avalaría el decreto gubernamental, pero con limitaciones específicas en su aplicación territorial.

¿Qué podría pasar con la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional?

La propuesta del magistrado Cortés plantea restringir el alcance del estado de excepción únicamente a las zonas afectadas por el sismo, concentrándose específicamente en el departamento de Risaralda y en determinados municipios del Chocó que sufrieron daños directos.

Esta delimitación geográfica buscaría garantizar que los recursos extraordinarios se destinen exclusivamente a las áreas que requieren atención urgente.

El estado de emergencia económica es una herramienta constitucional que permite al Gobierno Nacional acceder de manera extraordinaria a recursos y facultades especiales para atender situaciones de crisis.

En este caso, el decreto fue emitido por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella con el objetivo de responder con la capacidad total del Estado a las necesidades generadas por el terremoto.

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El rol de la Corte Constitucional en el decreto de emergencia económica

La decisión de la Corte Constitucional resulta crucial, ya que de su concepto depende la viabilidad legal de las medidas adoptadas y la disponibilidad de fondos para la reconstrucción.

El alto tribunal debe verificar que se cumplan los requisitos constitucionales para la declaratoria de este tipo de estados de excepción, incluyendo la existencia de una situación extraordinaria, la necesidad y proporcionalidad de las medidas.

Durante la sesión que se llevará a cabo la tarde de este miércoles 11 de noviembre, los nueve magistrados que conforman la sala plena de la Corte analizarán los argumentos presentados en la ponencia y procederán a votar.

Aunque el magistrado Cortés propone avalar el decreto de forma condicionada, la sala podría acoger esta recomendación, modificarla o adoptar una determinación completamente diferente.