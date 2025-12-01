CANAL RCN
Colombia

Exfuncionaria de Migración Colombia exigía dinero a viajeros en el aeropuerto El Dorado

Foto: Migración Colombia

Noticias RCN

octubre 12 de 2025
02:39 p. m.
Una exfuncionaria de Migración Colombia fue condenada por haber exigido dinero a pasajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, a cambio de permitirles salir del país pese a no cumplir con los requisitos establecidos.

Condenan a exfuncionaria de Migración Colombia

Se trata de Leidy Marcela Quinche Cante, quien fue captada por cámaras de seguridad recibiendo sobres con dinero de los viajeros.

La mujer solicitaba pagos a ciudadanos que no contaban con la documentación necesaria para viajar, especialmente en casos relacionados con menores de edad.

Tras aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento de Bogotá la condenó a cuatro años y tres meses de prisión por el delito de concusión.

“Luego de aceptar de manera libre y voluntaria los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, la exfuncionaria de Migración Colombia, Leidy Marcela Quinche Cante, fue condenada por un juez penal de conocimiento de Bogotá a cuatro años y tres meses de prisión por el delito de concusión”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con la investigación, Quinche Cante aprovechó su posición en los filtros migratorios para cometer al menos seis actos de corrupción entre el 15 de diciembre de 2024 y el 8 de marzo del año en curso. En esos casos, recibió sumas en pesos y dólares a cambio de permitir la salida de los viajeros.

Agentes de migración habrían dejado abandonados a dos niños en una carretera de los EE. UU. tras arrestar a sus padres
Exfuncionaria de Migración Colombia exigía dinero a ciudadanos

La exfuncionaria también deberá pagar una multa equivalente a 36.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes y quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 43 meses.

La Fiscalía reveló que por su condición de madre cabeza de hogar, el juez determinó que Quinche Cante cumplirá la pena en su lugar de residencia.

