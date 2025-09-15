Agentes de migración habrían dejado abandonados a dos niños en una carretera de los EE. UU. tras arrestar a sus padres

Hay preocupación en Chicago por los operativos realizados en os últimos días por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés: U.S. Immigration and Customs Enforcement).

Y es que, en las últimas horas, se conoció el video grabado por una conductora que presenció el momento en el que presuntos agentes de ICE dejaron abandonados en la carretera a dos menores de edad, luego de capturar a sus padres.

Los niños fueron dejados al interior de su vehículo familiar, sin supervisión de un adulto:

“¿Cómo es posible que esto haya pasado hoy, 14 de septiembre, en Chicago? Esto ya es demasiado ¿Cómo pueden dejar a unos niños solos así? Solos así en la calle, esto no puede ser”, se pregunta la mujer en el video.

Os niños habrían sido dejados al interior del vehículo en el que viajaban, sin supervisión de un adulto, mientras sus padres eran trasladados a un centro de detención.

Entonces, la mujer decidió contactar a otro miembro de su familia y quedarse junto a ellos hasta que alguien pudo recogerlos. Lo que generó gran preocupación entre las familias de migrantes y colectivos defensores de sus derechos.

También en Chicago, agentes de ICE dieron de baja a migrante mexicano ¿Por qué?

Apenas el viernes, 12 de septiembre, el Migrante mexicano Silverio Villegas fue dado de baja por un oficial de ICE en un puesto de control de aduanas instalado en Chicago. De acuerdo con el servicio de inmigración:

"Intentó conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía del lugar. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma de fuego e impactó en el sujeto. Tanto el agente como el sujeto recibieron atención médica de inmediato y fueron trasladados a un hospital local".

Al respecto, la subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin inisistió: "Los videos virales en redes sociales y los activistas que incitan a los inmigrantes indocumentados a resistirse a las fuerzas del orden no solo difunden desinformación, sino que también socavan la seguridad pública, así como la de nuestros agentes y la de las personas detenidas”.

Sin embargo, la comunidad latina se ha mostrado preocupada por los alcances de algunos agentes en medio los operativos migratorios en la “Ciudad de los vientos”.