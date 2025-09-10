CANAL RCN
Colombia

Funcionarios de Migración bajo la lupa por presuntas irregularidades en contrato de cédulas de extranjería

La Procuraduría abrió una indagación por presuntas anomalías en la contratación directa con la Imprenta Nacional.

Funcionarios de Migración bajo la lupa por presuntas irregularidades en contrato de cédulas de extranjería
Foto: Migración Colombia

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
09:04 a. m.
La Procuraduría inició abrió indagación previa contra funcionarios y contratistas de Migración Colombia, luego de detectar presuntas irregularidades en el proceso de contratación directa con la Imprenta Nacional para la impresión de las cédulas de extranjería.

La medida busca establecer si existieron fallas disciplinarias en la administración del contrato que, según la información conocida por el ente de control, habría presentado múltiples incumplimientos que afectaron la entrega de documentos esenciales para miles de extranjeros residentes en el país.

Las irregularidades detrás de impresión de cédulas de extranjería

De acuerdo con el comunicado de la Procuraduría, la Imprenta Nacional habría incumplido los plazos y compromisos establecidos para la expedición de las cédulas, lo que llevó a diseñar un plan de contingencia orientado a resolver el retraso.

Sin embargo, dicho plan no logró resultados, generando afectaciones en los usuarios.

Los supervisores del contrato, según los reportes internos, advirtieron de forma los incumplimientos del contratista y dejaron constancia de ellos en las comunicaciones oficiales entre las entidades. Pese a ello, no se habrían tomado las medidas correctivas a tiempo, lo que ahora lleva a la Procuraduría a examinar si hubo negligencia o complicidad por parte de algunos funcionarios.

Procuraduría investiga faltas disciplinarias en Migración Colombia

El proceso disciplinario busca identificar a los posibles responsables de acciones irregulares, recolectar pruebas que permitan precisar las conductas investigadas y determinar si constituyen faltas disciplinarias sancionables.

La investigación se mantiene en fase preliminar, por lo que aún no se han revelado los nombres de los funcionarios involucrados.

La Procuraduría abrió la investigación para esclarecer la cadena de decisiones que habría permitido el presunto incumplimiento del contrato.

