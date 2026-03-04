Toman decisión clave sobre posible escándalo en la Gobernación de Quindío: explosivos audios son reveladores

En las últimas horas, se tomaron las primeras decisiones con respecto a unas denuncias contra el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis. Al parecer, un exfuncionario habría usado los bienes del departamento para presuntas estafas.

La Corte Suprema de Justicia le dio la orden a la Fiscalía delegada para que se investigue al gobernador por presuntas irregularidades en la contratación. Sin embargo, también avanza la investigación tras la revelación de explosivos audios en los que estaría vinculado el exfuncionario.

Corte dio la orden de investigar

“Me permito remitir denuncia penal formulada en contra del señor Juan Miguel Galvis Bedoya (…) por presuntos hechos que podrían constituir los delitos del contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación”, se lee en el auto del alto tribunal.

El protagonista del caso es Bryant Naranjo, quien fue secretario de Agricultura. Se cree que puso en marcha varias estafas con bienes (como camionetas) de la gobernación. Según el audio en poder de la Fiscalía, habría buscado a Galvis para obtener una supuesta garantía por el ilícito.

Los audios revelan una conversación entre Naranjo y un contratista. Se cree que el exfuncionario le pidió un préstamo de 140 millones de pesos y le habría dejado una camioneta como pago.

El explosivo audio: la pista clave

Naranjo: espere yo hablo con el gobernador.

Afectado: entonces que el gobernador me dé la cara y que me dé una o varias garantías por el valor.

Naranjo: déjeme yo organizo con él, pero no hable porque se calienta la cosa. Se nos caen los proyectos.

La gobernación emitió un comunicado e indicó que se le dio instrucción a la oficina de control interno disciplinario y la Secretaría de Representación Judicial para que se pongan en marcha las respectivas pesquisas.