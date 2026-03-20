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Colombia

Exgobernador de Caldas estaría siendo blanco de ataques en redes: otro funcionario sería el responsable

Un exdiputado habría difundido mensajes sin pruebas en redes sociales desde 2023.

Campaña de desprestigio
Foto: Procuraduría

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
02:57 p. m.
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Un caso de presuntos ataques y desinformación en redes sociales escaló a la Procuraduría General de la Nación, luego de que un exgobernador de Caldas denunciara una serie de publicaciones en su contra.

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La investigación se centra en el uso de redes sociales como escenario de señalamientos públicos que, según la queja, habrían afectado directamente su reputación y generado dudas sobre la institucionalidad.

Procuraduría formuló cargos por presunta campaña de ataques contra exgobernador de Caldas

La Procuraduría formuló cargos contra el exdiputado de la Asamblea de Caldas, Mauricio Londoño Jaramillo, por presuntamente adelantar una campaña de desinformación a través de su cuenta en la red social X contra un exgobernador del departamento.

De acuerdo con la queja presentada por el exmandatario, los hechos se remontan a 2023, cuando Londoño Jaramillo habría publicado numerosos mensajes en los que lo señalaba directamente, utilizando calificativos como “corrupto” y “mentiroso”.

Según el expediente, estas afirmaciones habrían sido difundidas sin contar con soporte probatorio y le atribuían conductas injuriosas, lo que habría impactado su imagen pública.

Documento de la Procuraduría
Foto: documento de la Procuraduría

El ente de control ahora busca establecer si esas publicaciones, que al parecer distorsionaban información oficial y contenían expresiones de desprestigio, afectaron la honra y el buen nombre del exgobernador, así como la confianza ciudadana en la institucionalidad.

¿Bajo qué delitos sería juzgado el exfuncionario acusado?

En esta etapa del proceso, la Procuraduría Regional de Instrucción de Caldas calificó la posible conducta del exfuncionario como una falta grave, a título de dolo, lo que implica que habría existido intención en la difusión de los mensajes.

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Además, la entidad fue enfática en señalar que la libertad de expresión no ampara la desinformación deliberada, ni la divulgación de acusaciones sin sustento.

El caso continúa en curso y será la Procuraduría la encargada de determinar si el exdiputado es responsable disciplinariamente por los hechos señalados.

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