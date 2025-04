Esposo exige prueba de vida de mujer secuestrada que estaría a punto de dar a luz en Caquetá

Noticias RCN continúa siguiendo el caso de Sandra Milena Martínez, una mujer con cuatro meses de embarazo que desapareció hace meses en Caquetá.

Esta mujer, víctima de secuestro, hoy tendría ocho meses y 15 días de gestación. Su esposo Camilo Cifuentes y su familia piden que le permitan regresar a casa.

Todavía no me han dado ninguna prueba de sobrevivencia, entonces para mí esto ha sido muy duro, muy difícil".

Desde el 26 de noviembre de 2024 no se sabe nada de Sandra Milena Martínez, una mujer que al momento de su desaparición tenía 4 meses de embarazo hoy, su familia, y toda una región, claman por su regreso.

"Yo les pido por favor pues que tengan un poco de piedad, es una mujer. ¿Dónde están los derechos de las mujeres, porque no veo ninguna respuesta, no sé qué es lo qué pasa?”, dijo su esposo.

Sandra Milena, líder social y madre, fue vista por última vez en una zona de Caquetá donde el eco de la violencia aún no se ha apagado.

Desde que desapareció ningún grupo armado ilegal se ha pronunciado sobre su paradero, mientras que las autoridades siguen esperando; sin embargo, su esposo asegura que está en poder de las disidencias de las Farc:

Si me toca ir a la mesa yo voy hablo porque todos siempre dicen que no, se niegan y yo siempre he dicho, a ella lo cogió el frente Rodrigo Cadete: alias pantera, alias Albeiro Ramírez o Conejo.