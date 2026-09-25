Exjuez fue enviado a prisión por presuntas irregularidades en embargos de pensiones

La Fiscalía General de la Nación confirmó que logró la judicialización de un exjuez de Cundinamarca que habría estado relacionado con una investigación adelantada por presuntas irregularidades en procesos de embargo de mesadas pensionales.

Exjuez habría autorizado embargos de mesadas pensionales

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Según el comunicado del ente acusador, el hombre fue juez de Sasaima, Cundinamarca y habría participado en un esquema en el que se generaban demandas ante juzgados que no contaban con la competencia necesaria para atender los casos.

Además de esto, se concretaban embargos y posteriormente, se emitían las órdenes para que los recursos retenidos de las pensiones se entregaran.

La investigación arrojó que en estos casos participó un grupo de personas conformado por jueces, funcionarios públicos, particulares e incluso de notarios.

Algunas hipótesis indican que los involucrados habrían creado títulos ejecutivos para iniciar procesos relacionados con rentas vitalicias en ciudades diferentes a los lugares de residencia de las personas involucradas en las demandas.

En el caso del exjuez, la Fiscalía encontró que entre 2020 y 2025 el juzgado que estaba bajo su responsabilidad tramitó 1.660 procesos relacionados con la modalidad que actualmente es investigada.

Según el ente acusador, en algunos de estos procesos el entonces juez habría admitido demandas pese a que su despacho no tendría competencia territorial para conocerlas.

Además, habría ordenado retenciones sobre mesadas pensionales y tomado otras decisiones que permitieron mantener los recursos bajo custodia del juzgado. Las actuaciones habrían terminado con la entrega de más de 1.150 millones de pesos a un mismo demandante.

Como consecuencia, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al señalado los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, peculado por apropiación y abuso de la condición de inferioridad, pero el exjuez no aceptó los cargos formulados.

Tras las actuaciones judiciales, se ordenó que cumpla una medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso.