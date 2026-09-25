Alertan que los delincuentes están utilizando redes sociales para vender mercancía de contrabando

Las redes dedicadas al contrabando están aprovechando las plataformas digitales para vender productos de origen ilegal, según alertaron las autoridades.

Cifras de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) muestran que durante 2026 han sido aprehendidas más de 30 millones de unidades de mercancía, las cuales alcanzan los $ 251.420 millones.

Millones de unidades de mercancía aprehendida

Para 2025, la Polfa reportó la aprehensión de 51.320.430 unidades de mercancía valorada en $289.164 millones. Se encontraron carnes, cigarrillos, medicamentos, ganado, licores, sustancias químicas, combustibles, textiles y artículos industriales.

Gracias a estos resultados, se han logrado identificar patrones que emplean los criminales en aras de no levantar sospechas con el paso y venta de los productos.

Entre las plataformas utilizadas aparecen Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y Telegram. A través de perfiles, publicaciones y grupos, establecen contacto con compradores y amplían la promoción de los productos.

La mercancía proviene principalmente de Asia, Norteamérica y Europa. Aunque el seguimiento de las autoridades no se limita a los lugares tradicionalmente asociados con el contrabando.

¿De dónde proviene el contrabando?

El problema del contrabando radica en las otras conductas que acarrea. Frecuentemente, las estructuras que se dedican a esto cometen lavado de activos, narcotráfico y evasión de impuestos, entre otros delitos.

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Asimismo, genera riesgos para los consumidores cuando se trata de alimentos, medicamentos o licores que ingresan al mercado sin cumplir los controles sanitarios y técnicos. Otra consecuencia es la afectación a la competencia legal y el golpe al fomento del empleo formal.

En lo que va del año, la Polfa recibió información relacionada con 19 casos que permitieron incautar y aprehender 77.492 unidades de mercancía, con un avalúo de aproximadamente $888 millones.

La Policía Nacional mantiene habilitada la Línea Anticontrabando 159, el WhatsApp 321 394 2169 y el correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co para recibir información confidencial sobre el ingreso, almacenamiento, transporte o comercialización de mercancías ilegales.