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Alertan que los delincuentes están utilizando redes sociales para vender mercancía de contrabando

Las redes sociales y plataformas se han vuelto un mecanismo del que los contrabandistas han sacado provecho.

Contrabando.
Contrabando. Foto: Policía.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 25 de 2026
12:32 p. m.
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Las redes dedicadas al contrabando están aprovechando las plataformas digitales para vender productos de origen ilegal, según alertaron las autoridades.

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Cifras de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) muestran que durante 2026 han sido aprehendidas más de 30 millones de unidades de mercancía, las cuales alcanzan los $ 251.420 millones.

Millones de unidades de mercancía aprehendida

Para 2025, la Polfa reportó la aprehensión de 51.320.430 unidades de mercancía valorada en $289.164 millones. Se encontraron carnes, cigarrillos, medicamentos, ganado, licores, sustancias químicas, combustibles, textiles y artículos industriales.

Gracias a estos resultados, se han logrado identificar patrones que emplean los criminales en aras de no levantar sospechas con el paso y venta de los productos.

Entre las plataformas utilizadas aparecen Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y Telegram. A través de perfiles, publicaciones y grupos, establecen contacto con compradores y amplían la promoción de los productos.

La mercancía proviene principalmente de Asia, Norteamérica y Europa. Aunque el seguimiento de las autoridades no se limita a los lugares tradicionalmente asociados con el contrabando.

¿De dónde proviene el contrabando?

El problema del contrabando radica en las otras conductas que acarrea. Frecuentemente, las estructuras que se dedican a esto cometen lavado de activos, narcotráfico y evasión de impuestos, entre otros delitos.

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Asimismo, genera riesgos para los consumidores cuando se trata de alimentos, medicamentos o licores que ingresan al mercado sin cumplir los controles sanitarios y técnicos. Otra consecuencia es la afectación a la competencia legal y el golpe al fomento del empleo formal.

En lo que va del año, la Polfa recibió información relacionada con 19 casos que permitieron incautar y aprehender 77.492 unidades de mercancía, con un avalúo de aproximadamente $888 millones.

La Policía Nacional mantiene habilitada la Línea Anticontrabando 159, el WhatsApp 321 394 2169 y el correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co para recibir información confidencial sobre el ingreso, almacenamiento, transporte o comercialización de mercancías ilegales.

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