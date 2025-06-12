VIDEO | Grave atentado con potente 'moto bomba' cerca del parque de Balboa, Cauca

Un potente artefacto explosivo, al parecer, bajo la modalidad de motocicleta bomba, fue detonado la tarde de este sábado 6 de diciembre, cerca del parque principal del municipio de Balboa, en el sur del Cauca.

De acuerdo con las autoridades, hay un reporte parcial de los hechos que confirmaría el saldo de dos civiles heridos.

La explosión de la 'moto bomba' ocasionó el incendio de un local comercial del sector.

El informe preliminar señala que dos personas resultaron heridas tras las explosión de una moto adaptada con explosivos de alta potencia.

La detonación dejó complejos daños materiales, entre ellos un vehículo particular que estaba al lado del local comercial que se incendió.

Grave incendio tras explosión de 'moto bomba'

Los bomberos y organismos de socorro tratan de sofocar la conflagración y atender la emergencia.

En el municipio de Balboa, el cuerpo de bomberos no tiene máquinas extintoras, por lo que con baldes, ollas y bombas de espalda, tratan de controlar las llamas, exponiendo sus vidas porque no tienen equipos adecuados para atender este tipo de emergencias.