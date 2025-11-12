Prepárese esta noche para la Ciclovía Nocturna en Bogotá: estas son las rutas y recomendaciones
La capital activará 12 corredores viales entre las 6:00 p. m. y la medianoche.
Noticias RCN
09:43 a. m.
En una jornada que se cruza con la temporada más movida del año, Bogotá vuelve a habilitar este jueves 11 de diciembre la tradicional Ciclovía Nocturna, un evento masivo que obligará a reorganizar la movilidad en amplias zonas de la ciudad.
La recomendación es sencilla para los ciudadanos: sumarse a la actividad o evitar las vías, pues las congestiones se extenderán durante toda la noche.
¿Cómo funcionará la Ciclovía Nocturna en Bogotá?
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció que para esta jornada se dispondrán más de 96 kilómetros que podrán ser utilizados por millones de ciudadanos. El recorrido comenzará a las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta las 12:00 de la noche.
El director del IDRD, Daniel García, detalló que este despliegue fue diseñado para ofrecer una experiencia segura y abierta a todas las familias. En sus palabras:
Serán más de 96 kilómetros habilitados para que millones de personas disfruten de la ciudad de una manera única, segura y llena de movimiento. Tendremos estaciones de actividad física, recorridos en bici, dos rutas de bicikaraoke y una programación pensada para todas las familias.
Rutas para la Ciclovía Nocturna este jueves 11 de diciembre
La ruta abarcará corredores como la carrera 7.ª, la calle 26, la avenida Boyacá, la calle 170, la carrera 15 y la avenida Córdoba, junto con otros segmentos que se distribuirán de la siguiente manera:
- Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá
- Calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá
- Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15
- Calle 26 entre carrera 7 y carrera 96I
- Calle 17 sur y diagonal 16 sur entre carrera 7 y carrera 50
- Calle 39 sur entre carrera 50 y avenida Boyacá
- Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170
- Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127
- Carrera 50 entre avenida de las Américas y autopista Sur
- Carrera 15 entre calle 72 y calle 127
- Carrera 9 entre calle 116 y calle 170
- Carrera 7 entre calle 22 sur y calle 116
Además de los trayectos habilitados, la noche contará con cinco estaciones de actividad física, operativas entre las 7:00 p. m. y las 11:00 p. m., localizadas en:
- Carrera 6 con calle 22 Sur
- Carrera 50 con calle 2D (Parque El Sol)
- Avenida Boyacá con avenida de las Américas
- Calle 26 con carrera 19B (Parque Renacimiento)
- Avenida Boyacá con calle 134
La actividad se complementará con dos recorridos de Bici-Karaoke, una propuesta que mezcla bicicleta, recreación y ambiente navideño. Los trayectos funcionarán así:
- Recorrido 1: salida a las 7:00 p. m. desde la calle 26 con carrera 60 (frente a Gran Estación), avanzando hacia la carrera 7.ª y finalizando en el Parque Nacional.
- Recorrido 2: inicio en el Parque El Virrey, continuando por la carrera 15, la calle 72 y la carrera 7.ª hasta el Parque Nacional.