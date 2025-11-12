Prepárese esta noche para la Ciclovía Nocturna en Bogotá: estas son las rutas y recomendaciones

En una jornada que se cruza con la temporada más movida del año, Bogotá vuelve a habilitar este jueves 11 de diciembre la tradicional Ciclovía Nocturna, un evento masivo que obligará a reorganizar la movilidad en amplias zonas de la ciudad.

La recomendación es sencilla para los ciudadanos: sumarse a la actividad o evitar las vías, pues las congestiones se extenderán durante toda la noche.

¿Cómo funcionará la Ciclovía Nocturna en Bogotá?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció que para esta jornada se dispondrán más de 96 kilómetros que podrán ser utilizados por millones de ciudadanos. El recorrido comenzará a las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta las 12:00 de la noche.

El director del IDRD, Daniel García, detalló que este despliegue fue diseñado para ofrecer una experiencia segura y abierta a todas las familias. En sus palabras:

Serán más de 96 kilómetros habilitados para que millones de personas disfruten de la ciudad de una manera única, segura y llena de movimiento. Tendremos estaciones de actividad física, recorridos en bici, dos rutas de bicikaraoke y una programación pensada para todas las familias.

Rutas para la Ciclovía Nocturna este jueves 11 de diciembre

La ruta abarcará corredores como la carrera 7.ª, la calle 26, la avenida Boyacá, la calle 170, la carrera 15 y la avenida Córdoba, junto con otros segmentos que se distribuirán de la siguiente manera:

Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá

Calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá

Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15

Calle 26 entre carrera 7 y carrera 96I

Calle 17 sur y diagonal 16 sur entre carrera 7 y carrera 50

Calle 39 sur entre carrera 50 y avenida Boyacá

Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170

Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127

Carrera 50 entre avenida de las Américas y autopista Sur

Carrera 15 entre calle 72 y calle 127

Carrera 9 entre calle 116 y calle 170

Carrera 7 entre calle 22 sur y calle 116

Además de los trayectos habilitados, la noche contará con cinco estaciones de actividad física, operativas entre las 7:00 p. m. y las 11:00 p. m., localizadas en:

Carrera 6 con calle 22 Sur

Carrera 50 con calle 2D (Parque El Sol)

Avenida Boyacá con avenida de las Américas

Calle 26 con carrera 19B (Parque Renacimiento)

Avenida Boyacá con calle 134

La actividad se complementará con dos recorridos de Bici-Karaoke, una propuesta que mezcla bicicleta, recreación y ambiente navideño. Los trayectos funcionarán así: