Ella es la mujer que también fue secuestrada en la vía Panamericana, antes que Miguel Ayala

Loli Luzgarda Cerón es otra de las víctimas recientes de secuestro. Es una comerciante del sur del Cauca a la que se llevaron el 11 de noviembre en la Vía Panamericana y solo hasta ahora su familia rompió el silencio.

Ana Fernanda Muñoz, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cauca, se refirió a la delicada situación por secuestros y violencia en esta región del país:

La Vía Panamericana no es el Cauca, la Vía Panamericana es la columna vertebral de Colombia. Nosotros llevamos mucho tiempo pidiéndole en repetidas ocasiones que hemos tenido reuniones con el Ministerio de Defensa, que haya más presencia militar.

El gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, envió una carta abierta al presidente pidiendo una urgente intervención en el departamento, especialmente en el corredor internacional.

¿Que ha pasado con el secuestro del hijo de Giovanny Ayala?

En silencio se mantienen las autoridades en Cauca respecto al secuestro del joven cantante de música popular, Miguel Ayala, hijo del reconocido Giovanny Ayala.

Desde que fue raptado junto a su representante en El Túnel, Vía Panamericana, se desconoce su ubicación.

La Iglesia Católica se sumó al clamor la liberación de los secuestrados

Monseñor Omar Sánchez: "Les pedimos que consensatez con la altura que debe ser concebida la persona humana, ante todo respetarle la vida, pero retornarlo prontamente.

Desde la Oficina de Comunicaciones de la Policía del Cauca, informaron que su grupo Gaula continúa con la investigación del secuestro de Miguel Ayala.