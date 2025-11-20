CANAL RCN
Colombia Video

Ella es la mujer que también fue secuestrada en la vía Panamericana, antes que Miguel Ayala

Como Loli Luzgarda fue identificada la mujer que también fue víctima de secuestro en el mismo corredor vial que el hijo del artista de música popular, Giovanny Ayala.

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
07:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Loli Luzgarda Cerón es otra de las víctimas recientes de secuestro. Es una comerciante del sur del Cauca a la que se llevaron el 11 de noviembre en la Vía Panamericana y solo hasta ahora su familia rompió el silencio.

Bajaron al conductor y se llevaron al hijo de Giovanny Ayala con su mánager: revelan detalles del secuestro
RELACIONADO

Bajaron al conductor y se llevaron al hijo de Giovanny Ayala con su mánager: revelan detalles del secuestro

Ana Fernanda Muñoz, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cauca, se refirió a la delicada situación por secuestros y violencia en esta región del país:

La Vía Panamericana no es el Cauca, la Vía Panamericana es la columna vertebral de Colombia. Nosotros llevamos mucho tiempo pidiéndole en repetidas ocasiones que hemos tenido reuniones con el Ministerio de Defensa, que haya más presencia militar.

El gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, envió una carta abierta al presidente pidiendo una urgente intervención en el departamento, especialmente en el corredor internacional.

El Túnel el lugar donde secuestraron al hijo de Giovanny Ayala es punto rojo de disidencias de las Farc
RELACIONADO

El Túnel el lugar donde secuestraron al hijo de Giovanny Ayala es punto rojo de disidencias de las Farc

¿Que ha pasado con el secuestro del hijo de Giovanny Ayala?

En silencio se mantienen las autoridades en Cauca respecto al secuestro del joven cantante de música popular, Miguel Ayala, hijo del reconocido Giovanny Ayala.

Desde que fue raptado junto a su representante en El Túnel, Vía Panamericana, se desconoce su ubicación.

Giovanny Ayala rompió el silencio tras el secuestro de su hijo: esto dijo
RELACIONADO

Giovanny Ayala rompió el silencio tras el secuestro de su hijo: esto dijo

La Iglesia Católica se sumó al clamor la liberación de los secuestrados

Monseñor Omar Sánchez: "Les pedimos que consensatez con la altura que debe ser concebida la persona humana, ante todo respetarle la vida, pero retornarlo prontamente.

Desde la Oficina de Comunicaciones de la Policía del Cauca, informaron que su grupo Gaula continúa con la investigación del secuestro de Miguel Ayala.

Giovanny Ayala le respondió a quienes cuestionaron la veracidad del secuestro de su hijo
RELACIONADO

Giovanny Ayala le respondió a quienes cuestionaron la veracidad del secuestro de su hijo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Risaralda

La ambición es enorme: así es como el Tren del Café apunta a convertirse en un tren interoceánico

Transmilenio

Así funcionan los dos nuevos TransMiZonal que benefician a miles cada día: conozca los paraderos

Temblor en Colombia

¡Siguió temblando en Colombia hoy 20 de noviembre de 2025! Un episodio volvió a superar los 3.0 de magnitud

Otras Noticias

Atlético Nacional

El estadio donde se jugaría Nacional vs. Junior en la fecha 3 de los cuadrangulares

Desde Antioquia señalan que el partido entre Nacional y Junior por la fecha 3 ya tiene estadio definido.

Artistas

Se confirmó la muerte de un reconocido influencer: había sido reportado como desaparecido

Las autoridades encontraron al influencer tras un operativo que duró más de cinco días.

Transmilenio

Transmilenio da un giro inesperado: ahora desarrollará vivienda y proyectos inmobiliarios en Bogotá

Artistas

"Hemos llorado": preocupación por la salud de la hija de reconocida actriz colombiana tras un diagnóstico

Cannabis

Esto es lo que debe saber de la nueva regulación del cannabis medicinal en Colombia