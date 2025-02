“El ministro de Salud le está mamando gallo a la Corte”: Alejandro Gaviria sobre crisis en el sistema

La crisis del sistema de salud en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes, afectando directamente a pacientes que dependen de tratamientos y medicamentos vitales.

Pacientes afectados por la crisis en el sistema de salud

Noticias RCN conoció la historia de María Constanza, una mujer de 64 años que recibió un trasplante de riñón y que ahora no tiene medicamentos para cuidar su cirugía.

María lleva más de tres meses sin recibir los medicamentos necesarios para su tratamiento post-trasplante.

“Uno todos los días le pide a Dios que le llegue su trasplante y ahora lo puedo perder porque no me quieren entregar los medicamentos. De verdad que es muy triste, fuera de eso yo vivo sola y sufro de hipoglicemia severa, entonces si a mí no me entregan los medicamentos para que la bomba me controle, yo me puedo morir”, indicó la mujer.

Por su situación, se vio obligada a recurrir a las vías jurídicas para reclamar sus medicinas.

“Yo voy a la nueva EPS y les digo que tengo su tela y me contestan que no me la aceptan”, agregó.

Con apoyo familiar, logró importar medicamentos de otro país, pero solo para cubrir la mitad del mes.

Fuertes cuestionamientos al ministro de Salud

En los recientes días y como consecuencia de toda esta situación han surgido fuertes cuestionamientos contra el ministro de Salud.

A la fecha, la cartera no ha hecho el reajuste del valor de la UPC ni tampoco se han saldado las deudas con las EPS.

Alejandro Gaviria, exministro de salud, se refirió al respecto y aseguró que el actual ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, le está faltando al respeto a la Corte Constitucional.

“El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le está mamando gallo a la Corte Constitucional, lo que tiene consecuencias sobre la salud de Colombia”, aseguró Gaviria.

Cabe mencionar que la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud crear una mesa técnica y reajustar el valor de la UPS, así como ponerse al día con las deudas a la CPS. Sin embargo, el ministro Jaramillo dice que la Corte se está extralimitando en sus funciones.

“Le dice a la Corte que se está extralimitando sus funciones, que no sabe cómo poner a funcionar la mesa técnica y le dice a la Corte, además, que le manden los estudios técnicos en los cuales está basando sus órdenes”, agregó Gaviria.