Exministro Jaime Arias: "Decreto 858 era la destrucción parcial del sistema de salud"

Este jueves 23 de octubre, se conoció que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto 0858 del 30 de julio de este año, con el que el Gobierno buscaba poner en marcha una parte de la reforma al sistema de salud.

RELACIONADO Consejo de Estado frenó decreto que ponía en marcha el nuevo modelo de salud creado por el Gobierno

El fallo se realizó el 21 de octubre luego de una demanda presentada por el congresista Andrés Forero Medina, quien solicitó frenar los efectos del decreto al considerar que el Gobierno invadió funciones que le corresponden al Congreso de la República.

Con este decreto, el Gobierno buscaba reorganizar todo el esquema de atención médica a través de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), que serían dirigidas por las alcaldías y gobernaciones como una medida para reducir la participación de las EPS.

RELACIONADO Puntos clave del sorpresivo decreto del gobierno que reorganiza el sistema de salud

Decreto 858: Arias alerta sobre desorden y estatización

Jaime Arias, exministro de Salud, habló sobre este decreto en La Mesa Ancha y calificó la decisión del tribunal como "un respiro pequeño" para el sector, aunque advirtió que "el problema continúa".

En entrevista con Noticias RCN, Arias señaló que actualmente se está trabajando de manera simultánea con dos sistemas: el establecido por la Ley 100 y otras normativas vigentes, y el nuevo modelo implementado por el gobierno, reglamentado por el presidente Petro.

El exministro Arias cuestionó el decreto, al que calificó como “un false state, desordenado, complicado”, y aseguró que no constituía un minisistema de salud, sino “la destrucción de todo el sistema”.

Según Arias, la intención del decreto era eliminar la participación del sector privado en el modelo de salud colombiano. “Al presidente Petro no le gusta lo privado, él quería estatizar la salud”, afirmó.

Por su parte, Alejandro Gaviria, también exministro de Salud, consideró en entrevista con Noticias RCN la suspensión como "una buena noticia para el país" y para el sistema de salud. Gaviria argumentó que la medida "disminuye la incertidumbre en el sistema de salud, al menos por ahora", especialmente en lo referente a la capacidad del gobierno para mover afiliados entre EPS y utilizar los recursos del sistema.

¿Cuál será el futuro del sistema de salud colombiano?