Consejo de Estado frenó decreto que ponía en marcha el nuevo modelo de salud creado por el Gobierno

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el Decreto 858 del 30 de julio de 2025, con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro buscaba implementar un nuevo modelo de salud en Colombia.

RELACIONADO Video reveló el momento exacto en que sacaron al hombre que desató la balacera en Mazurén

El fallo se produjo el 21 de octubre, dentro de una demanda presentada por el congresista Andrés Forero Molina, quien pidió que se frenaran los efectos del decreto al considerar que el Ejecutivo estaba invadiendo funciones que corresponden exclusivamente al Congreso de la República.

¿En qué consistía el nuevo modelo de salud que fue suspendido?

El decreto suspendido pretendía reemplazar el modelo actual del sistema de salud por uno nuevo, denominado Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, basado en la Atención Primaria en Salud (APS).

En él, el Gobierno buscaba reorganizar todo el esquema de atención médica, creando las llamadas Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), que serían dirigidas por las alcaldías y gobernaciones, reduciendo el papel de las EPS.

Sin embargo, para el Consejo de Estado, ese decreto no era un simple reglamento técnico, sino una reforma estructural que cambiaba la forma en la que se presta el servicio público de salud en Colombia.

El tribunal advirtió que la Constitución establece que solo el Congreso puede definir por ley cómo se organizan y prestan los servicios públicos, como el de salud, y que el Gobierno no puede hacerlo por decreto.

¿Por qué suspendieron el decreto para implementar un nuevo modelo de salud?

En su decisión, la Sala recordó que la Ley 1438 de 2011 ya regula el modelo de atención en salud, y que cualquier modificación profunda, como la que proponía el Decreto 858, debe pasar por un debate legislativo.

Según el fallo, el Ejecutivo “extralimitó sus funciones” al crear nuevas estructuras, reasignar competencias a las entidades territoriales y alterar el rol de las EPS sin respaldo legal.

El Consejo de Estado también señaló que el decreto modificaba aspectos esenciales del sistema, como la gobernanza territorial, la planeación en salud y la relación entre los actores del sector (EPS, IPS y entidades territoriales), lo que demuestra que el Gobierno estaba haciendo una reforma completa del sistema de salud sin la aprobación del Congreso.

Otro punto clave del fallo es que actualmente hay una reforma a la salud en trámite en el Congreso que contiene varias de las medidas que el Gobierno incluyó en el Decreto 858.

Para los magistrados, esto evidencia que el Ejecutivo intentó adelantar por vía administrativa una reforma que aún está en discusión legislativa, lo cual va en contra del principio de legalidad.

Por estas razones, el Consejo de Estado decidió suspender los efectos del Decreto 858, mientras avanza el proceso de nulidad. Esto significa que el nuevo modelo de salud queda detenido y no puede aplicarse, hasta que haya una decisión definitiva.