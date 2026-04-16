Exministro cuestionó fuertemente la llegada de Daniel Quintero a la Supersalud

La designación de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, como superintendente de Salud ha generado inquietud en el sector salud. Augusto Galán, director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud y exministro de Salud, se refirió en diálogo con Noticias RCN.

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Galán identificó dos razones principales para la preocupación del sector. En primer lugar, cuestionó aspectos éticos relacionados con las imputaciones judiciales que enfrenta Quintero.

Los líos judiciales de Quintero

Una persona que está imputada y que tiene además a un grupo muy significativo de sus exfuncionarios investigados, genera un incremento de la desconfianza que puede existir ya en el sector salud.

La Superintendencia Nacional de Salud es la entidad encargada de la inspección, vigilancia y control del sistema, responsable de fortalecer la transparencia y luchar contra la corrupción. Según Galán, esta entidad necesita tener personas que respondan a esa responsabilidad, algo que, en su concepto, no cumple el exalcalde.

El segundo punto de preocupación se centra en la capacidad técnica y conocimiento del sector salud de Quintero. El exministro cuestionó si cumple los requisitos para el cargo. También advirtió que no es una persona que tenga por lo menos cuatro o cinco años de trabajo y conociendo el sector salud.

La poca experiencia en el sector

Con respecto a la declaración de Quintero sobre reiniciar el sistema, Galán contextualizó esta afirmación dentro de una estrategia política más amplia: “Desde el principio, el Gobierno Nacional ha querido acabar con la EPS y el aseguramiento en salud”.

El exministro también abordó un informe de la Supersalud que advierte irregularidades en la prórroga de la intervención a la Nueva EPS. Calificó la situación de muy inquietante.

Galán criticó lo que considera una suma de malas decisiones tomadas de forma apresurada por motivaciones políticas, produciendo un gran daño y afectando la salud de la población. Cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación realizará una visita administrativa a la Supersalud para investigar estas irregularidades, en lo que el exministro califica como denuncias muy graves que podrían incluir aspectos penales.