CANAL RCN
Colombia

Atento: ¡tembló masivamente en Colombia en el inicio de junio!

¿Dónde se sintió el temblor más reciente de este 1 de junio? Descubra aquí los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

junio 01 de 2026
01:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este lunes 1 de junio de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado seis temblores en el país.

El primero de ellos fue en una zona de Santander y tuvo una magnitud de 2.4. ¿Dónde fue el epicentro? ¿Dónde han sido los otros temblores? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se reportó en Colombia hoy 1 de junio de 2026

  • 1:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 31 de mayo de 2026! Este es el reporte completo
RELACIONADO

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 31 de mayo de 2026! Este es el reporte completo

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 1 de junio de 2026?

  • 4:17 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 5:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).

  • 6:34 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 11 de Zapatoca (Santander).

  • 9:22 a.m.

Epicentro: Pajarito, Boyacá.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Pajarito (Boyacá), a 17 de Recetor (Casanare) y a 25 de Chámeza (Casanare).

¡Continuó temblando masivamente en Colombia hoy 29 de mayo de 2026! Atento
RELACIONADO

¡Continuó temblando masivamente en Colombia hoy 29 de mayo de 2026! Atento

  • 12:38 p.m.

Epicentro: Pueblo Bello, Cesar.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Pueblo Bello (Cesar), a 38 de Valledupar (Cesar) y a 48 de La Paz (Cesar).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella sigue en Barranquilla tras recibir los resultados de primera vuelta

Elecciones presidenciales 2026

“El que se modere, gana”: director de la Cerac sobre llamado a debate entre Cepeda y de la Espriella

Elecciones presidenciales 2026

¿Nada está definido? Experta explica por qué la segunda vuelta podría dar un giro inesperado

Otras Noticias

Enfermedades

Vapeadores bajo la lupa en Bogotá: alertan por aumento del consumo entre jóvenes y sus efectos en la salud

En Colombia, cerca de 1,1 millones de personas los han usado.

Elecciones presidenciales 2026

Senador de EE. UU. Bernie Moreno regresará como observador en segunda vuelta “a petición del CNE”

El congresista de origen colombiano felicitó al ganador de la jornada y concluyó su visita sin reportes de fraude o irregularidades.

Liga BetPlay

Así quedará el partido de ida de la final entre Junior vs. Atlético Nacional, según la inteligencia artificial

Superintendencia de Transporte

Conductores se salvarían de más fotomultas en el país: SuperTransporte abre nueva investigación a 12 organismos de tránsito

Yeferson Cossio

Yeferson Cossio rompió el silencio y reveló por cuál candidato votará en la segunda vuelta presidencial