Atento: ¡tembló masivamente en Colombia en el inicio de junio!

Este lunes 1 de junio de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado seis temblores en el país.

El primero de ellos fue en una zona de Santander y tuvo una magnitud de 2.4. ¿Dónde fue el epicentro? ¿Dónde han sido los otros temblores? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se reportó en Colombia hoy 1 de junio de 2026

1:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 1 de junio de 2026?

4:17 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

5:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).

6:34 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 11 de Zapatoca (Santander).

9:22 a.m.

Epicentro: Pajarito, Boyacá.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Pajarito (Boyacá), a 17 de Recetor (Casanare) y a 25 de Chámeza (Casanare).

12:38 p.m.

Epicentro: Pueblo Bello, Cesar.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Pueblo Bello (Cesar), a 38 de Valledupar (Cesar) y a 48 de La Paz (Cesar).