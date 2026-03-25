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Críticas al presidente Petro por mencionar que el avión militar accidentado era chatarra

El presidente Petro aseguró que los aviones donados por Estados Unidos en 2021 son chatarra.

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
08:47 a. m.
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El general en retiro Jorge Eduardo Mora, excomandante de la Octava División de las Fuerzas Especiales, calificó como ‘un acto de irresponsabilidad’ las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el avión militar accidentado en Puerto Leguízamo.

¿Cuál es el estado de salud de los sobrevivientes del accidente aéreo en Puerto Leguízamo?
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El mandatario había señalado que la aeronave, con aproximadamente 43 años de uso, era “chatarra” que no debió haberse recibido como donación por parte de Estados Unidos hace cinco años.

Acto de irresponsabilidad: así lo calificó el general (r) Mora

“Esto es un acto de irresponsabilidad de parte del presidente. Hacer esas afirmaciones primero en un momento de gloria y tragedia, segundo es un total desconocimiento de estos aviones”, declaró Mora. El accidente dejó un saldo de 69 víctimas fatales entre soldados y policías.

El general retirado explicó que más de 50 países mantienen operativos aviones de esta serie desde los años 80. Además, precisó que el Hércules entró en un mantenimiento total en un overhaul en el año 2021 y fue puesto en funcionamiento en el 2023, es decir, fue este gobierno el que puso a operar.

Avión fue donado por EE. UU. en 2021

Según su concepto, el C-130 Hércules es conocido como la cerradura al ser un avión de gran versatilidad que puede transportar tropas, material, vehículos y pasajeros. Durante la pandemia, incluso fue acondicionado como avión presidencial ante la falta de una aeronave oficial.

Avión accidentado en Puerto Leguízamo fue donado por Estados Unidos en 2021
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El comandante de la Fuerza Aeroespacial había señalado previamente que al avión le quedaban aproximadamente 20.000 horas de vuelo, llevaba 155 horas de operación en lo transcurrido del año, cuando el promedio anual es de 500 horas.

Mora alertó sobre el desfinanciamiento de la Fuerza Pública: “La Fuerza Aérea en 2021 tenía 69 mil horas de vuelo anuales, con este gobierno bajaron a 36 mil, hay más de 91 aeronaves en tierra”, afirmó. Este es el accidente número 12 de aeronaves militares con víctimas mortales en los últimos 40 meses.

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