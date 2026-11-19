En los últimos días, distintos habitantes de la capital han comentado en redes sociales y conversaciones cotidianas que perciben un ambiente más cálido al caer la noche.

Esta sensación, surgida tras jornadas con registros térmicos elevados durante el día, ha llevado a muchos ciudadanos a preguntarse si está cambiando el patrón habitual del calor en las noches en Bogotá.

Para resolver estas dudas, el meteorólogo colombiano Max Henríquez Daza, en charla con diaro El Tiempo, analizó el comportamiento reciente de los termómetros y precisó que, desde el punto de vista meteorológico, no se está presentando un calentamiento nocturno generalizado en la ciudad.

Esta es la razón del porque está haciendo tanto calor en las noches

De acuerdo con el análisis del experto, la percepción de mayor temperatura nocturna no coincide con un comportamiento sostenido en la capital durante este mes.

El especialista señaló como excepción puntual lo ocurrido en una madrugada específica de noviembre, cuando el registro mínimo se ubicó por encima de lo habitual para un entorno de alta montaña.

"Yo no encuentro las noches cálidas en Bogotá, salvo la del día 12 de noviembre, que la temperatura mínima estuvo en 12,3 °C, que es relativamente alta", explicó Max Henríquez al abordar las inquietudes sobre las temperaturas nocturnas en la ciudad.

Según el meteorólogo, comparar las temperaturas mínimas de distintas madrugadas permite dimensionar los contrastes térmicos normales de la sabana y evitar conclusiones basadas únicamente en la sensación térmica tras días soleados o con radiación marcada.

Más allá del debate sobre las noches recientes, Henríquez Daza advirtió que el panorama climático apunta hacia un aumento gradual de las temperaturas en el país, asociado a la consolidación de una fase más intensa del fenómeno de El Niño.

El experto resumió esta proyección señalando que la tendencia atmosférica llevará a que los valores térmicos vayan en ascenso en los próximos tiempos, con escenarios de mayor calor y periodos secos en amplias zonas de Colombia.

Bogotá registró una de las temperaturas más altas

Hubo un momento del martes 17 de noviembre en el que caminar por las calles de Bogotá hizo dudar a más de uno sobre si seguían en la capital de la ruana o si, de repente, se habrían teleportado a la costa.

Y es que la ciudad, acostumbrada a suéteres, chaquetas impermeables y mañanas gélidas, experimentó una jornada atípica que quedará en la memoria meteorológica reciente: el termómetro tocó los 25 °C.

Para los bogotanos, que suelen sacar los abrigos al menor soplo de brisa, el calor se sintió con fuerza desde las primeras horas del día.

De acuerdo con el reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), la estación COLMAC, ubicada en la localidad de Usaquén, registró una de las marcas más altas de la jornada, convirtiendo el asfalto capitalino en un hervidero temporal.