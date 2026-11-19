El precio del dólar en Colombia, según el Banco de la República, inició la jornada de este 19 de noviembre de 2026 en 3.369,690.

Entre tanto, la Tasa Representativa del Mercado subió 17.41 pesos respecto al día anterior, quedó en 3.326,96 pesos y alcanzó su nivel más alto en más de un mes.

De acuerdo con el registro histórico de la divisa estadounidense, la última TRM similar había sido la del 30 de septiembre de 2026, cuando reportó un precio de 3.341,23 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 19 de noviembre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del jueves de la semana pasada (12 de noviembre de 2026), tuvo un aumento de 29.89 pesos y del 0.91 %.

Además, tomando como referencia la TRM de hace un mes (19 de octubre de 2026), el incremento fue de 152.29 pesos y del 4.8 %.

No obstante, realizando el comparativo con la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (19 de noviembre de 2025), se perdieron 410.59 pesos, que representan un 10.99 %.

De igual manera, revisando la primera TRM del 2026, el descenso fue de 430.12 pesos y del 11.45 %.

¿Qué han planteado los expertos tras los últimos cambios en el precio del dólar?

"Con una alza de diciembre prácticamente descontada y una segunda alza en enero cada vez más probable, el mercado sigue ajustando sus expectativas hacia un ciclo restrictivo más largo", planteó Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.

"Las declaraciones de Warsh y las actas del FOMC de esta semana serán clave para calibrar el ritmo, con un dólar global en máximos desde abril de 2025 y un petróleo atento a la evolución del conflicto en Medio Oriente", explicó también.