Durante los últimos días, los bogotanos han tenido que lidiar con una sensación poco habitual para una ciudad acostumbrada al frío y la llovizna: mañanas despejadas y tardes en las que el sol pega con fuerza y los abrigos sobran desde temprano. En medio de esta racha de jornadas calurosas que ha marcado el pulso de las últimas semanas en la capital, el martes 17 de noviembre dejó una marca difícil de ignorar: el termómetro alcanzó los 25 °C.

La cifra, reportada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), se consolidó como una de las temperaturas más altas registradas recientemente en la ciudad.

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De acuerdo con el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), el punto más caliente de la jornada se sintió en la estación COLMAC, ubicada en la localidad de Usaquén, donde caminar al mediodía se pareció más a una tarde en tierra caliente que a la tradicional "nevera" capitalina.

Bogotá registró una de las temperaturas más altas

Hubo un momento del martes 17 de noviembre en el que caminar por las calles de Bogotá hizo dudar a más de uno sobre si seguían en la capital de la ruana o si, de repente, se habrían teleportado a la costa.

Y es que la ciudad, acostumbrada a suéteres, chaquetas impermeables y mañanas gélidas, experimentó una jornada atípica que quedará en la memoria meteorológica reciente: el termómetro tocó los 25 °C.

Para los bogotanos, que suelen sacar los abrigos al menor soplo de brisa, el calor se sintió con fuerza desde las primeras horas del día.

De acuerdo con el reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), la estación COLMAC, ubicada en la localidad de Usaquén, registró una de las marcas más altas de la jornada, convirtiendo el asfalto capitalino en un hervidero temporal.