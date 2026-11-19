Una mujer de 59 años en Santander fue asesinada por un hombre que la agredió brutalmente con un arma blanca, al parecer por querer robarle $400.000.

El sujeto llegó hasta la vereda Salitre, en Confines, Santander, intentando huir tras cometer el crimen, sin embargo, las autoridades lograron su captura gracias a testimonios de los testigos.

Según se sabe, el hecho se habría dado en medio de un robo ocurrido el pasado 14 de noviembre en la vivienda de la víctima.

¿Qué más se sabe del crimen contra una mujer en Santander?

Gracias a testimonios de personas cercanas, la Policía logró establecer la identidad del presunto asesino.

La investigación arrojó que se trata de un hombre de nacionalidad venezolana conocido como alias El Faro, quien habría trabajado en la finca de uno de los hijos de la mujer.

Agresor fue capturado por homicidio y hurto

Durante el operativo de captura, el hombre intentó escapar y terminó agrediendo a algunos de los oficiales de Policía.

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Debido a esto, fue detenido por el delito de violencia contra servidor público. Sin embargo, también se notificaron los delitos de hurto y homicidio agravado.