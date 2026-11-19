Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia protagonizaron este jueves 19 de noviembre un encuentro diplomático en Shenzhen, China.

Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin se sentaron por primera vez en una misma mesa para abordar asuntos relacionados con la seguridad internacional, el armamento nuclear y los conflictos que mantienen en tensión a distintas regiones del mundo.

El tema de la guerra de Rusia con Ucrania

La reunión se celebró en la Villa Kylin, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Tuvo una duración aproximada de una hora y veinte minutos.

Uno de los asuntos que generaba mayor expectativa era la posibilidad de que los tres dirigentes abordaran la guerra en Ucrania. El conflicto, iniciado con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, sigue siendo uno de los principales puntos de tensión entre Moscú y los países occidentales.

Durante sus intervenciones iniciales, Putin señaló que las tres naciones tienen intereses coincidentes en la resolución de diferentes conflictos regionales y mencionó expresamente la situación ucraniana. También planteó que las naciones participantes tienen responsabilidades en materia de paz y seguridad.

La búsqueda de evitar guerras nucleares

La reducción de los arsenales atómicos fue otro de los temas centrales de la conversación. Estados Unidos y Rusia concentran los mayores inventarios de armas nucleares del mundo, mientras que China mantiene un armamento considerablemente menor, aunque en expansión.

Trump planteó la posibilidad de que los tres países trabajen conjuntamente para disminuir la cantidad de armas nucleares y reducir el riesgo de que lleguen a utilizarse. Xi, por su parte, defendió la necesidad de evitar una confrontación nuclear y advirtió sobre las consecuencias que tendría un escenario de estas características para la humanidad.

El asunto cobra especial relevancia después de la expiración, en febrero de 2026, del tratado Nuevo START, el último gran acuerdo bilateral de control de armas nucleares entre Washington y Moscú.

Estados Unidos ha manifestado su interés en que China participe en futuras negociaciones sobre limitación de armamento estratégico. No obstante, Pekín ha mantenido una posición distinta: considera que Washington y Moscú deben reducir primero sus arsenales, debido a la diferencia existente entre sus capacidades nucleares y las chinas.