Explosión destruyó una vía en el Cauca y dejó incomunicada a la cordillera del Patía: esto se sabe

Una fuerte explosión destruyó parte de la carretera que comunica la vía Panamericana con el corregimiento de La Fonda, en el municipio de Patía, al sur del Cauca. La detonación dejó un enorme cráter a pocos metros del puente de Portugal y comprometió la movilidad en este corredor rural.

La interrupción del paso vehicular mantiene afectada la comunicación con la zona conocida como la cordillera Patiana.

De acuerdo con la información preliminar, cerca de 10.000 habitantes podrían enfrentar dificultades de movilidad por esta situación, mientras que el Ejército reportó afectaciones directas para más de 130 familias del sector.

¿Quiénes serían responsables de la explosión que destruyó una vía en el Cauca?

La Tercera División del Ejército informó que la explosión habría sido provocada por la activación de un área preparada con explosivos en el sector del puente sobre el río Patía, en la vía que conecta El Estanquillo con La Fonda.

Según el reporte militar, la acción terrorista sería atribuible preliminarmente a integrantes de la estructura Carlos Patiño, grupo armado que hace presencia en esta zona del departamento del Cauca y que es señalado como parte de las disidencias de las Farc.

La institución también indicó que, de acuerdo con información inicial, integrantes de esa estructura estarían transportando explosivos que tendrían como destino la vía Panamericana. Sin embargo, las autoridades todavía deben esclarecer las circunstancias exactas de la detonación y determinar si ese material estaría relacionado directamente con el hecho.

¿Qué se sabe sobre el objetivo de la explosión?

Por ahora, no se ha establecido con certeza qué buscaban los responsables con la detonación. Las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis sobre la finalidad del ataque.

Una de ellas apunta a un posible intento de dañar el puente de Portugal, mientras que otra contempla que la acción pretendiera dificultar el avance de las tropas hacia sectores de la cordillera Occidental. También se investiga si los explosivos estallaron antes de tiempo, cuando presuntamente iban a ser utilizados en una acción contra integrantes del Ejército.