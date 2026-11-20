Detrás de fachadas aparentemente normales se esconde una realidad que las estadísticas oficiales no registran: adultos mayores viviendo en completa soledad y condiciones de pobreza extrema que el Sisbén no logra identificar.

Esta situación, denominada pobreza oculta, afecta a miles de personas en las ciudades latinoamericanas.

¿Qué pasó con su familia?

Jesús Barrera, de 73 años, representa este fenómeno silencioso: “Toda mi familia se me ha ido, se me ha muerto por la diabetes y ya no tengo prácticamente a nadie, únicamente a Dios y a María Santísima”, relató mientras describe su realidad cotidiana.

Vive en una pequeña habitación que paga con lo poco que gana haciendo trabajos informales. “Trabajo en una bicicletería, hago mensajería y mandados”.

Su caso fue identificado durante una contingencia de abandonos realizada en septiembre pasado.

“Nosotros identificamos a don Jesús en una contingencia de abandonos a nivel distrital en el mes de septiembre”, expuso Yeni Moreno, psicóloga de la Secretaría de Integración Social.

La dificultad de conocer estos casos

El desafío principal radica en que los instrumentos tradicionales de medición no detectan estos casos. La secretaria de Integración Social, Juliana Sánchez, aseguró lo siguiente: “Teníamos que buscar a aquellas personas que no estaban siendo identificadas por el Sisbén o que, incluso estando, no reflejan necesariamente esas condiciones que también pueden estar afectando su bienestar”.

Las autoridades reconocen esta limitación sistemática. “Entonces, la pobreza oculta precisamente hace referencia a esas personas que en efecto están en una situación de pobreza oculta, pero que los instrumentos que utilizamos tradicionalmente no logran hacerlas visibles. Por eso es que hemos creado el registro de abandono”, sostuvo Sánchez.

Este registro permite que personas como Jesús accedan a servicios de integración social diseñados para restaurar su dignidad. Los servicios incluyen alimentación, atención médica y acompañamiento social.

“En el almuerzo, el comedor comunitario, los medicamentos, la visita médica. Ayer estuve visitando a mi médico; me estuvo formulando, me estuvo caminando. Y han venido muchos acá a visitarme, a atenderme.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.